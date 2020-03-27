Захарова оценила сообщения о бесполезности российской помощи Италии

Влада Некрасова

Появившаяся в итальянской газете со ссылкой на неназванные источники публикация о том, что 80% российских поставок в Италию для борьбы с коронавирусной инфекцией бесполезны, является анонимной пропагандой и информационной агрессией, подобные материалы появляются и в отношении гуманитарной помощи Кубы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В среду в местной газете la Stampa появился материал, в котором со ссылкой на неназванные высокопоставленные источники утверждалось, что 80% российских поставок в Италию для борьбы с коронавирусной инфекцией "совершенно бесполезны или малополезны" для страны. Автор предполагает, что договоренность премьера Италии Джузеппе Конте и президента РФ Владимира Путина может иметь геополитическую окраску. Итальянский лидер якобы согласился принять помощь, чтобы укрепить личные и политические отношения с Москвой, а российский президент "увидел в коронавирусе возможность вклиниться в том числе физически" в ситуацию в Италии".