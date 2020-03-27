Зараженному коронавирусом Лещенко припомнили недавний поход к Малахову

Кадр: Россия 1

Певец Лев Лещенко участвовал в телевизионных съемках на федеральном канале «Россия 1» незадолго до госпитализации в Коммунарке. Об этом сообщает Telegram-канал «Медиатехнолог».

Авторы припомнили, что зараженный вирусом артист недавно лично присутствовал в студии передачи Андрея Малахова. По их данным, поход на съемки произошел неделю назад, 19 марта. Согласно скриншоту из публикации, речь идет о выпуске шоу «Привет, Андрей!», который вышел в эфир в субботу, 21 марта.

В описании на сайте канала указано, что, помимо Лещенко, в студию в том числе пришли поэтесса Лариса Рубальская, юморист и актер Геннадий Хазанов, певец Аркадий Укупник, ведущая Ангелина Вовк и певица Екатерина Шаврина.

Программа была посвящена народной артистке Валентине Толкуновой, которая скончалась десять лет назад. Согласно описанию, «друзья и коллеги поделились воспоминаниями о певице и рассказали, какую роль она сыграла в их жизни».

Ранее сообщалось, что у Лещенко подтвердился коронавирус. Его близкий друг, юморист Владимир Винокур назвал глупостями эту информацию. Он пояснил, что узнал бы первым, если бы тест дал положительный результат на коронавирус.

Народного артиста РСФСР вместе с супругой Ириной госпитализировали в больницу в Коммунарке 24 марта. По данным источника, вирус вызвал у артиста двухстороннюю пневмонию, и в настоящее время он находится в реанимации.