Заразившийся коронавирусом Акунин рассказал о своем состоянии

Вадим Карасев

Фото: Юрий Желудев / Globallookpress.com

Заразившийся коронавирусом писатель Борис Акунин (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) рассказал о своем состоянии на странице в Facebook.

Он пояснил, что 13 марта заболел вместе с женой, у которой болезнь протекала в легкой форме. Температура у супруги литературоведа держалась только один день. Кроме того, она страдала от головных болей и потери обоняния. Свое же состояние писатель сравнил с «паршивым гриппом с затяжной температурой».

По словам Акунина, он на протяжении десяти дней лежал дома с температурой, однако не испытывал никаких проблем с дыханием, характерных для зараженных COVID-19. На 11-й день ему выписали антибиотики, после которых ему стало лучше.

«Больше всего меня беспокоит не вирус, а психоз вокруг него. Пожалуйста, не запугивайте себя. Это очень опасно. Не постите всякие ужасы, которыми переполнен интернет», — заявил писатель. Он призвал людей вести себя ответственно и помогать окружающим, но при этом не поддаваться панике.

О своем диагнозе 63-летний Акунин сообщил 26 марта. Он рассказал, что на время забросил социальные сети, так как лежит дома с «модной болезнью».