«Жаба Вы эдакая»: Захарова ответила москвичке, злящейся на спасение россиян
Официальный представитель МИД России Мария Захарова поставила на место интернет-пользовательницу из Москвы, которая возмутилась мероприятиями российского МИДа по возвращению соотечественников из-за рубежа в связи с коронавирусной пандемией.
Около часа назад Мария Захарова написала на своей странице в «Фейсбуке» фразу: «Из Египта возвращаются!», тем самым проанонсировав начало первых «вывозных рейсов» для российских граждан, оказавшихся в затруднительном положении в этой стране из-за карантина. Через некоторое время некая Оксана Руд (полная фамилия: Рудакова. — ИА Newstes), судя по аккаунту, проживающая в Москве, написала в комментариях:
Официальный представитель внешнеполитического ведомства России за словом в карман не полезла, ответив так:
За час комментарий Марии Захаровой набрал более 300 лайков.
Стоит обратить внимание, что, судя по выложенным в соцсеть снимкам, Оксана Рудакова в сентябре 2019 года отдыхала в городе Баден (Нижняя Австрия), а значит, ей совсем не чужды заграничные поездки, в которых может случиться всякое, в том числе ситуации, когда потребуется помощь МИДа России.