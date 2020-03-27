«Жаба Вы эдакая»: Захарова ответила москвичке, злящейся на спасение россиян

Анастасия Иванова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поставила на место интернет-пользовательницу из Москвы, которая возмутилась мероприятиями российского МИДа по возвращению соотечественников из-за рубежа в связи с коронавирусной пандемией.

Около часа назад Мария Захарова написала на своей странице в «Фейсбуке» фразу: «Из Египта возвращаются!», тем самым проанонсировав начало первых «вывозных рейсов» для российских граждан, оказавшихся в затруднительном положении в этой стране из-за карантина. Через некоторое время некая Оксана Руд (полная фамилия: Рудакова. — ИА Newstes), судя по аккаунту, проживающая в Москве, написала в комментариях:

«Мария, неужели их всех в Москву надо тащить. Изолировать нигде нельзя? Каждый день по 200 чел. уже прибавляется. Оставьте нас в покое со своей благотворительностью уже!»

Официальный представитель внешнеполитического ведомства России за словом в карман не полезла, ответив так:

«Оксана Руд, дайте свой мобильник, я скину им. И уполномоченным по правам человека, которые нам обращения пишут по жителям разных регионов России. Пообщаетесь. Обсудите нюансы благотворительности. Жаба Вы эдакая».

За час комментарий Марии Захаровой набрал более 300 лайков.

Стоит обратить внимание, что, судя по выложенным в соцсеть снимкам, Оксана Рудакова в сентябре 2019 года отдыхала в городе Баден (Нижняя Австрия), а значит, ей совсем не чужды заграничные поездки, в которых может случиться всякое, в том числе ситуации, когда потребуется помощь МИДа России.