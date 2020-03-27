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Железняк оценил возможную просьбу Сербии о помощи из-за коронавируса

Железняк оценил возможную просьбу Сербии о помощи из-за коронавируса

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Член Комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, комментируя сообщение о планах властей Сербии попросить помощи у России в борьбе с пандемией коронавируса, заявил, что наша страна всегда приходила на помощь братской республике.

«Россия всегда приходила на помощь братской Сербии и в трудные дни, когда пандемия коронавируса охватила все страны, мы не останемся в стороне», — сказал депутат, его слова передает РИА «Новости».

При этом Железняк подчеркнул, что главной остается жизнь, здоровье и безопасность российских граждан. «Убежден, что помощь зарубежным партнерам в борьбе с распространением коронавируса никак не отразится на высокой степени готовности РФ к противостоянию вирусу внутри страны», — добавил он.

Накануне стало известно, что МВД Сербии предложило своему правительству попросить помощи у РФ из-за коронавируса.

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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