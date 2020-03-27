Женский гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля

Вадим Карасев

Еженедельный гороскоп для женщин предупреждает: в последние дни марта будет не до работы — грядут большие перемены. Астрологии расскажут о подводных камнях переходной недели и подскажут, как достичь счастья.

Мы подошли к новому рубежу, что призывает копить силы, становиться счастливее и оптимистичнее. Сейчас самое удачное время для восстановления энергетики, укрепления иммунитета и улучшения жизни. Однако важно помнить, что апрельские перемены будут приходить постепенно. В эмоциональном плане это вызовет восприимчивость, если не ранимость. Выход прост — не принимать близко к сердцу чужие слова и не придавать большого значения своим эмоциям.

Женщина-Овен

Самым неприятным событием этой недели может стать любовная драма или любовный треугольник. Даже если есть стопроцентная уверенность в том, что такое вам уж точно не грозит, звезды советуют быть внимательнее в сфере любовных и личных отношений. Порой жизнь подбрасывает удивительные сюрпризы, но быть третьей — точно не из числа приятных перемен.

Женщина-Телец

Представительницам Тельца звезды приготовили неожиданный поворот судьбы. Поэтому если сейчас превыше всего равновесие и спокойствие, лучше перестраховаться и не рисковать зря. Ну а тем, кто давно заждался возможности изменить свою жизнь, можно сделать решительный шаг навстречу переменам, главное — трезво оценивать риски и собственные силы.

Женщина-Близнецы

Рожденные под Знаком Воздуха на этой неделе будут в числе баловней судьбы. Неудивительно, что именно у женщин-Близнецов будет больше всех сил и приятных возможностей. На этой неделе пребывание вне дома способно значительно приумножить удачу. Если вы не на карантине, то не стоит отказываться от такого шанса.

Женщина-Рак

Чувства, любовь и семейная жизнь — это те аспекты, с которыми астрологи советуют быть внимательнее каждой представительнице Знака Рак. Важно быть честными с поклонниками и не давать ложных надежд неосмотрительным флиртом, да и самим не стоит внушать себе веру в иллюзии. Иначе проблемы любовной сферы могут перерасти в нечто большее, например, помещать карьерному или личностному росту.

Женщина-Лев

Начало апреля по гороскопу — отличное время, чтобы наладить отношения с людьми, которые по какой-то причине остались за бортом жизни. Если есть желание что-то вернуть, сейчас, вероятно, это получится. Другой темой недели астрологи назвали стресс, который может застать врасплох, но есть одна хитрость: его можно смыть водой. Буквально. Водные процедуры действительно положительно скажутся на психике.

Женщина-Дева

Работоспособность и жажда покорения новых вершин чреваты для Дев упадком сил. И далеко не всегда окружающие поторопятся поддержать авантюры или дать дельный совет, а значит, рассчитывать придется полностью на себя. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют не расходовать зря внутреннюю энергию. Пришло время укрепить энергетику, избавиться от внутреннего негатива и вещей, на которые мы напрасно тратим силы.

Женщина-Весы

С середины недели женщинам-Весам захочется отдохнуть. Астрологи советуют позволить себе такую роскошь и не ограничивать слишком жесткими рамками. В период энергетической перенастройки будет полезно и правильно переключиться с одного дела на другое или вовсе разрешить себе побездельничать вечер-другой. Отдых нужен всем, после появятся вера в лучшее, силы и, конечно же, благоприятное настроение.

Женщина-Скорпион

В начале апреля у женщин-Скорпионов велик шанс обустроить личную жизнь и разобраться даже с такими проблемами, которые долгое время казались нерешаемыми и заброшенными на неопределенный срок. Случайный разговор, неожиданная встреча или знак свыше расставят все по своим местам. Многое будет зависеть от вовремя услышанного разговора или предпринятого в подходящий момент решения.

Женщина-Стрелец

Эмоции и рассудок на этой неделе необходимо привести к гармонии, особенно если в марте было много стрессовых ситуаций и противостояний. Дисбаланс может привести к конфликтам как в коллективе, так и в близком кругу. Астрологи также советуют обратить внимание на свой внутренний мир. Стрельцам потребуется надежная крепость за спиной. Не стоит отказывать в уютном вечере наедине с собой — это куда более выигрышный способ, чем попытки убежать от проблем.

Женщина-Козерог

Астрологи предупреждают: кому-то из близкого окружения на этой неделе может понадобиться помощь, поэтому стоит быть внимательнее к близким и вовремя выходить на связь. Нежелательно сбрасывать звонки и забывать телефон на весь день дома. Гороскоп на начало апреля не видит критических опасностей, но пропущенный звонок может обернуться проблемами, который позже дадут о себе знать.

Женщина-Водолей

Врагом женщин-Водолеев может стать подверженность эмоциям или желание руководствоваться исключительно доводами сердца. Конечно, отключить чувства и действовать, используя исключительно холодный расчет — неверная стратегия. Чтобы обрести успех на этой неделе, астрологи советуют прислушиваться к интуиции, к чувствам и к голосу разума.

Женщина-Рыбы

В начале апреля особенно хорошо для Рыб начинать дела с нуля. Конечно, это не значит, что если начало уже положено, именно сейчас необходимо все переделать и вернуться к самому истоку. Просто на этой неделе стоит выбирать те задачи, которыми раньше не приходилось заниматься: повышаются шансы освоить что-то новое, взять непостижимую высоту. В отсутствие новых целей выручат гадания, которые покажут максимально точные результаты и, вполне возможно, подскажут путь к счастью.