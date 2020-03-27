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Звезда сериала «Великолепный век» Озан Гювен закрутил новый роман

Звезда сериала «Великолепный век» Озан Гювен закрутил новый роман
Озана Гювена сфотографировали во время свидания с некой брюнеткой. Артист отказался комментировать статус отношений с девушкой. Но журналисты предполагают, что избранница актера не имеет отношения к миру шоу-бизнеса.

Озан Гювен прославился не только ролью Рустема-паши в сериале «Великолепный век», но и многочисленными романами. Актер был женат лишь однажды на коллеге Тюркан Дерье, но этот брак распался еще в 2010 году. После этого артиста постоянно видели в компании известных моделей и звезд экрана.

На днях Озана сфотографировали во время очередного свидания. Актера сопровождала стройная брюнетка, которая отказалась общаться с журналистами. Сам Гювен тоже ушел от вопроса, касающегося его личной жизни. «Друзья, я прошу не приближаться к нам из-за риска заражения коронавирусом. Я ничего не буду комментировать», — заявил журналистам Озан.


Пока о спутнице актера практически ничего неизвестно. По информации западных изданий, девушка не связана с миром турецкого шоу-бизнеса и редко выходит в свет. Ранее Гювена уже видели с брюнеткой, но он и тогда отказался комментировать личную жизнь.

В списке любовных побед Озана много звездных имен. Так, артисту уже давно приписывают роман с Мерьем Узерли. Актеры познакомились во время работы над сериалом «Великолепный век» и быстро сблизились. Сама Мерьем подтверждала, что испытывала к Гювену нежные чувства, но он не ответил ей взаимностью. Сейчас звезды продолжают общаться как друзья.

«Это чувство не покинуло меня до сих пор. В сценах с поцелуями я раскована, только если мой партнер — Гювен», — признавалась Узерли.

Сейчас Озан очень востребован в профессии. Он играет сразу в нескольких сериалах, в том числе и в проекте «Вавилон», где его экранным партнером выступил другой артист из «Великолепного века» Халит Эргенч. Сам Гювен в интервью признавался, что с детства мечтал о творческой карьере. Он начал сниматься еще в конце 90-х, но прославился лишь несколько лет назад.

Несмотря на популярность, Гювену удается скрывать подробности о личной жизни. Актер практически никогда не подтверждает приписываемые ему романы, а в социальных сетях публикует преимущественно снимки со съемочных площадок или с прогулок с сыном Али Атешем. Однако теперь поклонники уверены, что сердце Озана занято.

По материалам bursahakimiyet.com

Фото: кадр из сериала «Великолепный век», Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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