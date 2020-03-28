63-летний Акунин рассказал, как переносит коронавирус

Вадим Карасев

Писатель Борис Акунин (Чхартишвили) рассказал, как переносит коронавирусную инфекцию COVID-19. По словам деятеля искусства, повествовать о том, как переносишь грипп – это "странное занятие".

Акунин отметил, что заболел в пятницу, 13 марта. Вместе с ним заразилась и его жена, но у нее все прошло в легкой форме – были только потеря обоняния, одни сутки повышенной температуры и два дня головной боли.

"У меня форма средней тяжести. Это как паршивый затяжной грипп с высокой температурой. Разница в том, что улучшения не происходит. Температура доползает до 39, сбиваешь ее парацетамолом. Завтра опять. И опять. И опять. Этим "днем сурка" я наслаждался дней десять", – написал он в Facebook.

По словам писателя, настроение у него все это время было "злобное, но спокойное". В первые дни болезни никакого лечения ему не оказывали, но на одиннадцатый день появился "врач с успешным опытом" и прописал курс антибиотиков, после чего Акунин пошел на поправку.

Появились и другие методы. Они пока экспериментальные, но многим помогают. В общем, чем позже заболеете, тем легче будет вас вылечить – в этом главный смысл соблюдения карантина. Но сами никаких антибиотиков и тем более гидроксихлорохин без назначения врача, конечно, не принимайте.

Ruposters писал, что общее количество заболевших коронавирусом в России превысило тысячу человек и достигло 1 036.

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