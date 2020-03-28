Абхазия закрыла границу с Россией

Влада Некрасова

Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба подписал 28 марта распоряжение о закрытии государственной границы по реке Псоу для въезда иностранных граждан и лиц без гражданства. Эта одна из мер, направленных против распространения коронавируса Covid-19.

До 20 апреля въезд в Абхазию ограничен для иностранных гражданх и лиц без гражданства, за исключением работников дипломатических учреждений, аккредитованных в республике, военнослужащих Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия, Объединенной российской военной базы, лиц, направляющихся в Абхазию в служебные командировки, а также водителей транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки.

МИД Абхазии проинформирует российскую сторону об утвержденных ограничительных мерах.

ИА Newstes сообщало, что с 28 марта по 20 апреля в рамках борьбы с пандемией коронавирусной инфекции в Абхазии введен режим чрезвычайного положения. Еще ранее Сухум закрыл границу с Грузией.