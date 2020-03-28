Афганистан, драма без антрактов: те же и коронавирус

Алексей Вольцев

Ситуация в Афганистане остается очень сложной. Провальный визит госсекретаря США Майка Помпео в Кабул с целью примирить афганских лидеров Ашрафа Гани и Абдуллу Абдуллу и его угроза сократить финансирование еще больше запутали обстановку. Ясно одно — развитие событий по такому сценарию на руку талибам, шансы которых победить в борьбе за власть растут.

Коронавирус явно лишний

«Не менее 25 человек погибли в результате нападения на сикхский храм в кабульском районе Шорбазар. Как сообщает МВД Афганистана, утром 25 марта в храм ворвался вооруженный мужчина и открыл огонь по верующим. Террорист уничтожен силами безопасности, перестрелка продолжалась шесть часов. Ответственность за теракт взяло на себя запрещенное в России «Исламское государство».

Подобные сообщения продолжают регулярно приходить из Афганистана несмотря на то, что месяц назад США и «Талибан» (движение запрещено в РФ) подписали мирное соглашение, по которому талибы пообещали отказаться от террористической деятельности, а американцы — вывести из Афганистана все войска…

За многие десятилетия гражданских и прочих войн афганцы привыкли жить в условиях перманентных неприятностей. Но сейчас даже самые стойкие жители Афганистана сходятся во мнении, что появление коронавируса Covid-19 — это уже перебор. Сотни тысяч афганцев, работавших в Иране, в последние несколько недель по распоряжению иранских властей перешли ирано-афганскую границу. Сейчас ежедневно ее пересекают не менее 14 тыс. человек.

Многие афганцы, в том числе и те, кто воевал еще в конце прошлого века с советскими войсками, сейчас больше всего боятся не вооруженных автоматами и бомбами врагов, а коронавируса Covid-19.

На данный момент в граничащей с Ираном провинции Герат как минимум 50 больных. Это более половины от всех случаев заражения в Афганистане, составлявших по состоянию на 24 марта 74.

24 марта Министерство здравоохранения Афганистана заявило, что вирус может заразить до 80% населения страны. Возглавляемая США коалиция НАТО заявила о 4 случаях заражения и проведении 1500 тестов.

Американцы, кстати, пообещали выделить Кабулу $ 15 млн на борьбу с коронавирусом. Талибы, следует отдать им должное, тоже внесли свою лепту — они разрешили свободный проезд медикам через контролируемую ими территорию.

Covid-19 уже замедлил начавшийся вывод американских войск. Командующий американским контингентом и силами НАТО в Афганистане генерал Остин Скотт Миллер временно ограничил передвижения войск, чтобы не подвергать военнослужащих опасности заражения. Напомним, к июлю численность американских войск в Афганистане должна сократиться с нынешних почти 13 тысяч до 8600 человек. Если в Вашингтоне будут удовлетворены тем, как талибы исполняют обязательства, то вывод войск продолжится и к концу апреля 2021 года в Афганистане не должно остаться ни одного американского солдата.

Помпео сильно разочарован

Трудно выбрать более неподходящее время для прихода эпидемии, чем сейчас. Мирные переговоры между талибами и афганским правительством так и не начались, а визит Помпео в Кабул закончился провалом. Главный американский дипломат, поставивший очень многое, включая свою репутацию, на мирное соглашение с «Талибаном», улетел в Доху на встречу с муллой Абдулом Гани Барадаром, возглавляющим талибскую делегацию на переговорах с США, сильно разочарованный. Ему так и не удалось убедить действующего президента Афганистана Ашрафа Гани и премьер-министра Абдуллу Абдуллу, вновь оспаривающего у него этот пост, сформировать правительство национального единства и отправить объединенную делегацию на переговоры с талибами, которые должны были начаться еще 10 марта.

«Соединенные Штаты разочарованы в них (в Гани и Абдулле), — заявил госсекретарь. — Их поведение вредит Афганистану и нашим интересам. Их неспособность договориться уже нанесла ущерб афгано-американским отношениям и, к сожалению, оскорбила тех афганцев, американцев и наших партнеров по коалиции, которые отдали свои жизни и средства в борьбе за построение нового будущего для этой страны».

Результатом разочарования Помпео стало довольно необычное для него очень резкое заявление, в котором он выразил глубокое сожаление в неуступчивости ведущих афганских политиков и пригрозил Кабулу сократить американскую помощь в 2020−21 годах на 2 миллиарда долларов, если Гани и Абдулла не одумаются и не договорятся в самое ближайшее время.

«Ввиду того, что неудача нынешнего руководства Афганистана представляет прямую угрозу для национальных интересов США, американское правительство немедленно начнет пересматривать весь процесс сотрудничества с Афганистаном, — добавил Майк Помпео.- В числе прочих мер мы сегодня заявляем о существенном пересмотре наших расходов в Афганистане и сообщаем о немедленном снижении помощи на 1 миллиард долларов в этом году и еще на 1 миллиард в 2021 году».

Густой туман

Что касается политического будущего Афганистана, то оно было в густом тумане даже 29 февраля, когда американцы и талибы подписывали соглашение о прекращении огня и выводе американских войск из страны, и, естественно, не прояснилось и сейчас. Абдулла отказался признавать сомнительные результаты президентских выборов, состоявшихся в сентябре 2019 года. Прямые переговоры между правительством и «Талибаном», одно из главных условий мирного процесса, так и не начались ни в назначенное время, ни сейчас, спустя почти три недели.

Внутриафганские переговоры едва ли начнутся в ближайшем будущем еще и по той причине, что необходимо выбрать страну, где они будут проходить. Желающих принять у себя столь важные переговоры и быть в них посредником, что сулит солидные выгоды на международной арене, достаточно. Сейчас определилась пятерка наиболее вероятных претендентов: Германия, Катар, Норвегия, Узбекистан и Индонезия.

Талибам, конечно, все равно, с кем договариваться: с представителями Гани или Абдуллы, или с представителями обоих. Главным камнем преткновения стал обмен пленными. Согласно подписанным в последний день зимы соглашениям афганские власти должны были выпустить пять тысяч пленных талибов, а талибы — одну тысячу человек.

Кстати, по официальным данным, в многочисленных тюрьмах на территории Афганистана находятся от 12 до 15 тыс. заключенных, включая иностранцев из Пакистана, Центральной Азии и стран Персидского залива.

Кабул заявил, что с ним никто не советовался по вопросу обмена пленных, и отказался освобождать такое количество боевиков за один раз из соображений безопасности. Гани согласен освобождать талибов в несколько этапов, но «Талибан» категорически требует освобождения находящихся за решеткой товарищей за один раз.

Результатом политической неопределенности стало обострение обстановки в стране. Хотя справедливости ради следует сказать, что за исключением недели «снижения уровня насилия» накануне подписания мирного соглашения, обстановка в Афганистане в последнее время никогда не была спокойной. Теракты, подобные нападению на сикхский храм в Кабуле, хотя и не всегда совершаемые талибами, происходят регулярно и являются единственным, к сожалению, постоянным элементом в жизни несчастных афганцев.

Рассчитывают на помощь Индии?

Похоже, что Ашрафу Афгани очень не хочется делиться властью, поэтому он будет цепляться за безраздельное правление до самого конца. Сейчас, после отъезда Помпео, он пытается сделать хорошую мину при плохой игре и говорит, что у правительства на такой случай есть запасной вариант.

Однако его ближайшие помощники, не говоря уже о законодателях и экономистах, в приватных беседах выражают глубокую озабоченность будущим страны, которая почти полностью зависит от внешней помощи. Афганцы сейчас боятся, что возникшая в результате упрямства Гани и Абдуллы чрезвычайная ситуация приведет к развалу центральной власти и возврату кровавого хаоса. Здесь уместно напомнить, что в конце прошлого века, после прекращения финансовой поддержки Москвы, афганское правительство быстро пало.

В среднем ежегодная помощь США Афганистану составляет порядка $ 4 млрд в сфере безопасности, куда, естественно, относятся, в первую очередь, вооруженные силы, и приблизительно полмиллиарда в гражданской сфере. Полностью от международной помощи ежегодно зависит до трех четвертей (75%) расходов афганского правительства.

Генерал Миллер пытается успокоить афганских коллег и говорит, что поддержка Вашингтона остается неизменной, но его слова особенно никого в Кабуле не успокоили.

Возможно, Ашраф Гани надеется на помощь Индии. На следующий день после визита Майка Помпео и его слов о «глубоком разочаровании» Гани обсудил по телефону с премьер-министром Индии Нарендрой Моди «ситуацию в регионе». Основное внимание было уделено, конечно, пандемии коронавируса. Стороны также подтвердили намерение продолжать развивать сотрудничество.

Индия не заинтересована в выводе американских войск из Афганистана, боясь, что там вновь воцарится хаос. Не удивительно, что Нью-Дели предлагает Кабулу поддержку и помощь.

Раскол на руку талибам

То, что удалось сделать в 2014 году, когда возникла точно такая же ситуация двоевластия, тогдашнему госсекретарю США Джону Керри, а именно — уговорить Гани и Абдуллу создать правящую коалицию и поделить власть (Ашраф Гани стал президентом, а Абдулла Абдулла — премьер-министром), оказалось не по силам Майку Помпео. С одной стороны, Помпео, пожалуй, уступает в искусстве дипломатии Керри, а с другой, ситуация сейчас, конечно, не такая, как была шесть лет назад.

Кстати, в феврале, когда Кабул после многомесячного пересчета голосов в конце концов провозгласил окончательную победу Гани, которую, естественно, немедленно оспорил Абдулла, Вашингтон не признавал Гани почти две недели. В Белом доме и Госдепе, очевидно, надеялись воспользоваться признанием как оружием и уговорить соперников опять договориться о разделе власти с тем, чтобы уделить все внимание мирным переговорам с талибами. Однако все расчеты американских дипломатов провалились.

Абдулла был готов пойти на повторение сценария 2014 года, но с одной большой оговоркой — результаты президентских выборов должны быть отменены. Он соглашался признать Ашрафа Гани президентом, но исключительно с точки зрения политической целесообразности и необходимости.

Гани, со своей стороны, был готов предоставить Абдулле заметную роль в мирном процессе, а его союзникам места в кабинете министров, но категорически отказывался повторять крайне неудачный, по его мнению, эксперимент с разделом власти 2014 года.

Вместо того, чтобы начинать переговоры с талибами, Ашраф Гани провел инаугурацию. Это заставило Абдуллу Абдуллу провести собственную инаугурацию и сформировать параллельное правительство. К приезду Помпео ситуация до такой степени запуталась, что развязать узел госсекретарь несмотря на восьмичасовые переговоры то с одним политиком, то с другим не сумел.

Стороны отказываются идти на компромисс несмотря на то, что многие афганские политики и, естественно, они сами, понимают, что раскол власти при уже начавшемся поэтапном выводе американских войск из страны на руку только талибам.

Особенно неприятно для Гани должно быть то, что публично отчитав Кабул и пообещав его примерно наказать, Вашингтон в то же самое время выполняет обязательства по мирному соглашению с талибами — несмотря на их продолжающиеся теракты и нападения.

«Мы продолжаем вывод войск в соответствии с соглашением между США и движением „Талибан“», — подтвердил Майк Помпео после встречи в Дохе с муллой Барадаром.

Представитель катарского офиса «Талибана» Сохейль Шахин написал в Twitter, что на встрече обсуждались вопросы вывода войск и обмена пленными.

Президент Трамп крайне заинтересован в выводе американских войск из Афганистана. Причем, как можно более быстром. Естественно, Белый дом и Госдеп возмущены упрямством Гани и Абдуллы. Решение предъявить Кабулу ультиматум вполне в духе американской внешней политики, но как поведет себя сейчас Гани? Отношения между американским и афганским президентами и без того не были особо теплыми, но в последнее время они заметно ухудшились.

Кстати, Ашраф Ганиназвал переговоры с Помпео… «позитивными» и одновременно обвинил Абдуллу в желании изменить Конституцию страны.

«Я хотел дать ему (Абдулле) фундаментальную роль в мирном процессе, а его союзникам места в правительстве, — заявил президент, — но они отказались».

Теперь мяч на стороне Абдуллы. Ему необходимо как-то отреагировать на слова соперника. Причем, отказ от сотрудничества с Гани наверняка будет чреват опалой в Вашингтоне со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Зеркало заднего вида

Больше года хитрый Гани играл Америкой как по нотам и неоднократно мешал попыткам начать внутриафганский переговорный процесс, в котором его правительству отводилась второстепенная роль. Заодно он обхитрил соперников внутри страны и «Талибан». И все же президент, похоже, переоценил свои силы и хитрость. Сорвав визит Помпео, приехавшего в Кабул несмотря на опасения заразиться, он, возможно, допустил роковую ошибку.

С учетом бурных событий, происходящих сейчас как в США, так и в Афганистане, американцы, не исключено, ускорят вывод войск, если талибы будут в целом выполнять свои обязательства.

Ашраф Гани не сумел или, скорее всего, не захотел увидеть очевидное. Скорее всего, он и его помощники решили, что госсекретарь блефует. Они убедили себя в том, что Афганистан является краеугольным камнем в американской системе безопасности в регионе. Однако сейчас все резко изменилось. Как только США подписали соглашение с талибами, они сразу начали смотреть на афганскую войну в зеркало заднего вида.

Возможно, угроза потерять два миллиарда охладит пыл афганского президента. Не исключено, что Кабул пойдет на уступки талибам в вопросе обмена пленными, который для Вашингтона сейчас является приоритетным, но споры с Абдуллой, скорее всего, продолжатся.

Абдулла прекрасно знает, что Гани нужна абсолютная власть. Он понимает, что слова противника ничего не значат и что тот вновь его обманет, как только внимание Вашингтона к Афганистану ослабнет.

Ни для кого не секрет, что все пять лет после прошлых выборов Ашраф Гани не собирался выполнять условия соглашения с Абдуллой. Абдулла хочет изменить Конституцию, чтобы получить для себя закрепленную в главном законе роль. Естественно, голодный до власти Гани пойти на это не может.

Конечно, есть вина в текущем расколе и Вашингтона, которому следовало поднять вопрос создания коалиционного правительства еще в прошлом году и заставить Гани отложить выборы. Госдеп должен был, как минимум, объявить о сокращении помощи Кабулу еще до объявления результатов выборов, а американским представителям не следовало присутствовать на инаугурации Ашрафа Гани.

Во внешнеполитическом ведомстве США, похоже, видят второе президентство Гани как временное и надеются, что он со временем, после начала процесса внутриафганского урегулирования передаст власть коалиционному правительству.

Гани с этим категорически не согласен и намерен отработать второй срок от звонка до звонка. Он будет цепляться за власть любыми средствами, среди которых не последнее место занимает организация помех для процесса мирного урегулирования.

Досыта навоевавшись с Гани, остальные политические силы Афганистана, возглавляемые Абдуллой, могут сами попытаться заключить соглашение с «Талибаном». Возможно, это единственный способ не дать разгореться тотальной гражданской войне. Вероятность того, что в Афганистане наступит прочный мир с Ашрафом Гани на посту президента крайне низкая.

Это значит, что трагедия Афганистана в обозримом будущем, к сожалению, продолжится. Американцы в конце концов все же уйдут из Афганистана и их место займут Китай и другие державы. В условиях резкого изменения векторов внешней политики США Вашингтону выгодно переложить на них эту нелегкую ношу при условии, что они гарантируют хоть какое-то подобие стабильности и не дадут Афганистану вновь стать очагом международного терроризма. Трудно сказать, как будут развиваться события в этой многострадальной стране, но в одном можно быть уверенным — едва ли кто-нибудь, имея перед глазами печальный опыт американцев, а до этого и СССР, рискнет размещать на территории Афганистана войска.

Сергей Мануков