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Александр Вучич: Сербия готова подарить Черногории аппараты ИВЛ

Александр Вучич: Сербия готова подарить Черногории аппараты ИВЛ

Народ Черногории благодарит Сербию, а правительство из принципа отвергает помощь.

В ходе своего обращения к общественности на вчерашней пресс-конференции президент Сербии Александр Вучич ответил на обвинения Подгорицы, связанные с якобы имевшим место задержанием сербской таможней трех аппаратов ИВЛ, перевозимых в Черногорию. Вучич заявил, что Сербия готова подарить Черногории три аппарата искусственной вентиляции легких, а также готова в ответ на просьбу депутата Андрии Мандича, представляющего интересы сербов в Черногории, поставить еще по одному аппарату в города Плевля и Биело-Поле.

Ранее факт задержания аппаратов ИВЛ опровергли и в Управлении таможенной службы Сербии.

«Управление таможенной службы Сербии со всей ответственностью заявляет, что информация о задержании на границе Республики Сербия трех аппаратов ИВЛ, предназначенных для Черногории, не соответствует действительности», — цитирует заявление сербской таможни Aljazeera Balkans. О том, что таможня якобы конфисковала три аппарата ИВЛ на границе с Черногорией, заявлял директор черногорского Фонда медицинского страхования Сеад Чиргич.

Президент Вучич, напомнил, что за последние две недели Сербия поставила в Черногорию более 40 тысяч тонн продовольствия.

Обращение Вучича вызвало позитивный отклик в черногорском обществе. В социальных сетях появились многочисленные сообщения со словами признательности и благодарности президенту Сербии за оказанную помощь. В свою очередь, черногорское правительство отвергло помощь Сербии, заявив, что справится своими силами, не нуждаясь в помощи соседа.

Вице-премьер правительства Черногории Милутин Симович опубликовал заявление в своем твиттер-акаунте, в котором поблагодарил президента Сербии за «заботу о Черногории», но добавил, что Черногория сама справится с приобретением аппаратов ИВЛ, необходимых для лечения больных коронавирусом.

Кирилл Борщев

# Политика
По материалам: eadaily.com

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