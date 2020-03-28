"Альянс врачей" заподозрили в распространении фейков про коронавирус

Вадим Карасев

Ассоциация управленцев здравоохранения в соцсетях сообщила, что организация "Альянс врачей" распространяет фейковые сообщения об эпидемии коронавируса, передает газета ВЗГЛЯД.

"Ошибочно называющий себя профсоюзом "Альянс врачей" систематически лжет о ситуации с эпидемией коронавируса", – говорится в сообщении ассоциации в Facebook. Далее приводятся примеры недостоверной информации.

По мнению Ассоциации управленцев здравоохранения, в "Альянсе врачей" искажают контекст и сообщают только "часть правды", после чего информация приобретает скандальный характер.



"А рассуждая о лечении потенциально зараженных коронавирусом, глава "Альянса врачей" и вовсе перевернула информацию с ног на голову. Она утверждала, что Минздрав рекомендует таким больным обращаться в поликлинику по месту жительства, чем ставит под угрозу заражения других посетителей. Распоряжение, на которое она ссылается, датировано 29 февраля. При этом на момент выхода ее эфира уже по крайней мере пять дней на сайте Минздрава было опубликовано обращение к гражданам с призывом, в случае ухудшения самочувствия, вызывать врача на дом и не ходить в поликлинику", – отмечается в сообщении.