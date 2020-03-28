Американское издание заявило о нехватке золотых слитков в США

Анастасия Иванова

В США наблюдается нехватка золотых слитков и монет, из-за пандемии коронавируса дилеры либо распродали все, либо временно закрылись, пишет Wall Street Journal в пятницу.

Отмечается, что инвесторы и банкиры даже обратились за помощью в Канаду.

"Дилеры распродали все или временно закрыты. Credit Suisse Group AG, которая с 1856 года чеканила собственные слитки, на этой неделе сообщила клиентам, что не стоит даже спрашивать. В Лондоне банкиры арендуют частные или пытаются найти военные грузовые самолеты, чтобы доставить свои слитки на биржи в Нью-Йорке", – говорится в статье.

сообщило, что в Индии опровергли находку трех тысяч тонн золота.