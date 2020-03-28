Автор статьи о «бесполезной» российской помощи объяснился

Вадим Карасев

Фото: Министерство обороны России

Автор статьи о «бесполезной» российской помощи Якопо Якобони объяснился. Он опубликовал свой ответ на письмо посла России в Италии Сергея Разова в газете La Stampa.

Ранее издание опубликовало статью, где со ссылкой на неназванные источники сообщается, что 80 процентов предоставленной Москвой помощи якобы бесполезно при борьбе с пандемией коронавируса. В тексте отмечалось, что российская сторона использует этот предлог с целью добиться политических дивидендов.

Разов в своем письме отметил, что в представительстве придерживаются официальных заявлений властей Италии. Он привел слова благодарности лидера итальянского правительства Джузеппе Конте, которые тот озвучил в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Разов добавил, что российская сторона не стремилась ухудшить отношения между Италией и ее союзниками по НАТО.

Якобони заявил, что высказывал не свою точку зрения, а приводил мнение неких источников.

Он подчеркнул, что издание и в дальнейшем намерено придерживаться беспристрастности и объективности предоставляемой информации.

Ранее российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом. «Наши вирусологи делают свою работу, и на такие подлые статьи мы даже реагировать не будем», — отметил Джабаров. По его мнению, окончательную оценку российской помощи через некоторое время даст итальянский народ. Сенатор предположил, что критика в сторону России — это элемент политической борьбы внутри Италии.