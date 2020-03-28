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Биолог оценила российский препарат для лечения COVID-19

Биолог оценила российский препарат для лечения COVID-19
Мефлохин - противомалярийный препарат, его эффективность в борьбе с COVID-19 подтверждена, и он менее токсичен для человека, чем препараты-аналоги, сообщила РИА Новости доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.

Федеральное медико-биологическое агентство ранее представило препарат для лечения коронавирусной инфекции на основе противомалярийного препарата мефлохина.

# Россия
По материалам: ria.ru

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