Bloomberg спрогнозировал долгую ценовую войну Москвы и Эр-Рияда
Сегодня, 20:07 Анастасия Иванова
Россия и Саудовская Аравия не собираются отказываться от ценовой войны, Эр-Рияд опроверг слухи о ведении переговоров с Москвой по нефти, передает агентство Bloomberg.
Американское СМИ со ссылкой на собеседников саудовского Минэнерго утверждает, что никаких контактов по поводу сделки ОПЕК+ не велось.
"Между министрами энергетики Саудовской Аравии и России не было контактов по поводу увеличения числа стран в сделке ОПЕК+ или обсуждения совместного соглашения по балансировке цен на нефтяных рынках", – сообщили в Минэнерго Саудовской Аравии.
США Майк Помпео.
По материалам: ria.ru