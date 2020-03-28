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Bloomberg спрогнозировал долгую ценовую войну Москвы и Эр-Рияда

Bloomberg спрогнозировал долгую ценовую войну Москвы и Эр-Рияда
Россия и Саудовская Аравия не собираются отказываться от ценовой войны, Эр-Рияд опроверг слухи о ведении переговоров с Москвой по нефти, передает агентство Bloomberg.

Американское СМИ со ссылкой на собеседников саудовского Минэнерго утверждает, что никаких контактов по поводу сделки ОПЕК+ не велось.

"Между министрами энергетики Саудовской Аравии и России не было контактов по поводу увеличения числа стран в сделке ОПЕК+ или обсуждения совместного соглашения по балансировке цен на нефтяных рынках", – сообщили в Минэнерго Саудовской Аравии.


США Майк Помпео.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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