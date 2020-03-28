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Боец UFC увидел в эпидемии коронавируса заговор правительства США

Боец UFC увидел в эпидемии коронавируса заговор правительства США

Американский боец смешанного стиля Брайс Митчелл заявил о вероятной причастности правительства к появлению коронавируса, пишет MMA Junkie.

25-летний спортсмен, который сейчас получает степень по экономике в Университете Хардинга, выразил уверенность, что эпидемия имеет рукотворный характер и преследует цель вызвать хаос.

"Думаю, их целью было заразить людей и породить хаос. Некоторые неплохо заработали на всей этой ситуации", — сказал Митчелл.

Он предположил также, что американские власти попытаются использовать ситуацию и разоружить население.

"Кажется, они пытаются ужесточить законодательство в этом плане", — отметил боец.

Митчелл выступает в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), на его счету 12 побед (3 из них в UFC) и ни одного поражения.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления намекнул на рукотворное происхождение коронавируса и пообещал рассказать "очень много всего интересного", после того как уляжется вызванный эпидемией психоз.

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По материалам: uposters.ru

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