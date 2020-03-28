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Более десяти тысяч человек в Италии умерли из-за коронавируса

Более десяти тысяч человек в Италии умерли из-за коронавирусаФото: Pixabay

Более десяти тысяч человек в Италии умерли от коронавируса. Об этом сообщил глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли, передает ТАСС.

За последние сутки число летальных исходов в стране составило 889. По словам Боррели, сейчас 3856 из 70 065 зараженных коронавирусом находятся в отделениях интенсивной терапии.

Ранее в марте Боррелли заявил, что в стране могут быть тысячи еще не выявленных людей, инфицированных коронавирусом. Таким образом он допустил, что число зараженных может быть в 10 раз больше. По словам Боррелли, вирус распространяется очень быстро, и правительство не успевает принять необходимые меры и замедлить скорость инфицирования. Он также отметил, что ситуация в стране осложняется нехваткой средств защиты.

По последним данным, в Италии коронавирусом заразились 92 472 человека. Жертвами инфекции стали 10 023 человека, вылечились 12 384 пациента. Страна находится на втором месте по общему числу инфицированных, уступая только США, где более 110 тысяч заразившихся. Италия также находится на первом в месте по числу жертв от коронавируса.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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