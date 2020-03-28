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Борьба в разгаре. Премьер Франции ожидает "сложное" начало апреля

Борьба в разгаре. Премьер Франции ожидает "сложное" начало апреля
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп отметил, что в стране борьба с коронавирусной инфекцией только началась, по его прогнозам, начало апреля будет сложнее, чем последние две недели марта. Об этом сообщает РИА Новости.

Сейчас известно, что общее количество заразившихся коронавирусом во Франции приближается к 33 тысячам, примерно 2 тысячи больных умерли.

Эпидемия коронавируса во Франции достигла третьей стадии. Французские власти до этого объявили о закрытии кафе, ресторанов, кинотеатров и непродовольственных магазинов. Помимо этого, с 17 марта введены строгие ограничения на передвижения людей. В пятницу глава французского правительства подчеркнул, что режим изоляции будет продлен до 15 апреля.


сообщало, что испанские врачи выборочно лечат от COVID-19.
# В мире
По материалам: ria.ru

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