Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Час Земли 2020: что это за акция и как к ней присоединиться

Час Земли 2020: что это за акция и как к ней присоединиться

Во всем мире 28 марта состоится «Час Земли» — крупнейшая мировая инициатива в поддержку сохранения планеты и устойчивого использования ее ресурсов. Акция организована Всемирным фондом дикой природы (World Wide Fund for Nature, WWF).

Она направлена на то, чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам планеты. «Час Земли» проводят ежегодно в последнюю субботу марта. Всех жителей планеты призывают на один час с 20:30 до 21:30 выключить свет и электроприборы.

Акция была инициирована в 2007 году Всемирным фондом природы WWFв Австралии с целью привлечь внимание к проблеме изменения климата. Такая мера, кроме символического выключения света на один час, ставит акцент на необходимости ежедневных действий каждого гражданина: в сфере энергоэффективности, экономном использовании ресурсов и достижении гармонии с природой.

Как писали «ФАКТЫ», Украина впервые присоединилась к всемирной кампании в 2009 году. Тогда к акции присоединилось более 50 городов нашей страны. Самой масштабной акцией за всю историю существования стал 2010 год, когда в акции приняли участие около миллиарда человек по всему миру из 120 стран, из них около миллиона были украинцы.

# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

В Минздраве рассказали о создании тест-систем на коронавирус
В Минздраве рассказали о создании тест-систем на коронавирус
Трое нарушивших самоизоляцию крымчан попытались выехать на Украину
Трое нарушивших самоизоляцию крымчан попытались выехать на Украину
Объявлен результат теста матери Собчак на коронавирус
Объявлен результат теста матери Собчак на коронавирус
Собчак и Богомолов стали первыми гостями шоу «Кто хочет стать миллионером?» в условиях пандемии
Собчак и Богомолов стали первыми гостями шоу «Кто хочет стать
Китайский медик рассказал, что еще нужно делать, кроме мытья рук
Китайский медик рассказал, что еще нужно делать, кроме мытья рук
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус
Фигурант самого дорогого уголовного дела России предложил Путину помощь
Фигурант самого дорогого уголовного дела России предложил Путину
Собянин обратился к москвичам из-за коронавируса
Собянин обратился к москвичам из-за коронавируса
Великолепная семерка: регбистки, вдохновляющие своим примером
Великолепная семерка: регбистки, вдохновляющие своим примером
Способное достроить "Северный поток — 2" судно направилось в Конго
Способное достроить "Северный поток — 2" судно направилось в Конго
Российские футболисты не хотят доигрывать сезон РПЛ
Российские футболисты не хотят доигрывать сезон РПЛ
Афганистан, драма без антрактов: те же и коронавирус
Афганистан, драма без антрактов: те же и коронавирус

Топ на сегодня

Посол США призвал к сотрудничеству с Россией в борьбе с коронавирусом
Посол США призвал к сотрудничеству с Россией в борьбе с коронавирусом
ВЦИОМ: уровень одобрения деятельности президента после обращения к народу вырос до 63,5%, уровень доверия вырос до 69%
ВЦИОМ: уровень одобрения деятельности президента после обращения к
Заразившийся коронавирусом Акунин рассказал о своем состоянии
Заразившийся коронавирусом Акунин рассказал о своем состоянии
В Минэнерго оценили отношения России и Саудовской Аравии
В Минэнерго оценили отношения России и Саудовской Аравии
Минздрав России расширил список рекомендуемых лекарств для лечения Covid-19
Минздрав России расширил список рекомендуемых лекарств для лечения

Еще по теме

Мировая акция «Час Земли» пройдет в десятый раз в России
"Час Земли" на Красной площади стал акцией памяти по жертвам ростовской авиакатастрофы
Кремль присоединится к акции "Час Земли"
Сегодня отмечается Всемирный день охраны мест обитаний