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Час Земли: NILETTO и Влад Соколовский приняли участие в челлендже TikTok

Час Земли: NILETTO и Влад Соколовский приняли участие в челлендже TikTok
TikTok, ведущее приложение для создания коротких видео, поддерживает акцию «Час земли», чтобы повысить осведомленность пользователей об экологических проблемах, и предлагает пользователям принять участие в челлендже.

Забавные челленджи, танцы, смешные маски — уставшие от хейта пользователи, включая знаменитостей, быстро освоились на новой платформе. Но воспринимать TikTok исключительно, как развлечение — ошибка. Тут есть и интересные лайфхаки, и познавательные викторины, и полезные акции. Например, недавно в приложении запустили флешмоб #ЧасЗемли.


Всемирная акция призывает людей выключить электрические приборы, в которых нет крайней необходимости, всего лишь на один час 28 марта в 20:30 по местному времени, в знак неравнодушия к будущему планеты. Чтобы поддержать инициативу в TikTok, нужно снять короткое видео с советами, как заботиться об окружающей среде, и опубликовать его с хэштегом #ЧасЗемли. Знаменитости уже поделились своими роликами — среди них Катя Адушкина, Влад Соколовский, Клава Кока, Надя Дорофеева, Niletto, группы Хлеб и Rasa.

@vladsokolovsky

Давайте сделаем мир лучше?! Записывайте свои ролики и ставьте ##👇🏼##ответственноепотребление ##каждыйможет ##часземли

♬ оригинальный звук - vladsokolovsky

Кроме того, в честь ежегодной акции была создана специальная викторина, которая призвана проверить знания и осведомленность пользователей по экологическим вопросам. В качестве поощрения за ее прохождение пользователи получат специальный онлайн-сертификат «амбассадора WWF».


«Земля — это общий ресурс, поэтому ее сохранность и благополучие являются приоритетом для людей во всем мире. TikTok стремится вдохновлять людей оказывать положительное влияние на планету. Уже второй год подряд мы поддерживаем WWF и «Час Земли», одну из крупнейших экологических инициатив в мире, чтобы помочь нашим пользователям более осознанно относиться к вопросам экологии и рассказать, как легко начать менять к лучшему окружающий мир», — сказала Надежда Лапина, операционный менеджер TikTok.


@niletto

Присоединяйся к ##часземли 28 марта в 20:30 страны всего мира выключат свет в своем доме. Пусть планета отдохнет 🌎 @egorkhlebnikov8362 @panama_lu

♬ оригинальный звук - niletto

Фото: пресс-служба, Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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