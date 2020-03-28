Число заражённых коронавирусом в США превысило 100 тысяч человек

Влада Некрасова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

В США число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции превысило 100 тысяч. Это следует из данных Университета Джонса Хопкинса, передает РИА «Новости».

В стране жертвами заболевания стали 1544 человек. По числу летальных случаев лидирует город Нью-Йорк — 366, и город Кинг штата Вашингтон — 109. Число выздоровевших составляет 862 человека.

Отмечается, что в настоящее время США на 10 тысяч случаев заболевания COVID-19 опередили Италию и на 15 тысяч — Китай.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, в России свыше 166 тысяч человек находится под наблюдением врачей. Число заражённых COVID-2019 в России выросло с 840 до 1036 за сутки.