Что смотреть онлайн 28 марта. Расписание трансляций

Алексей Вольцев

Утро

. По сравнению с активной пятницей, на которую пришелся Международный день театра, сегодня онлайн-трансляций чуть меньше, но все равно можно с пользой и удовольствием провести у экрана целый день. Традиционно в субботу чуть больше внимания детям и чуть более ранее начало некоторых спектаклей. Что и где интересного в Сети – в подборке РИА Новости.

С 2:30 (28 марта) по 22.30 (29 марта) на площадке Play, транслирующей спектакли Метрополитен-оперы, доступна видеозапись оперы Рихарада Вагнера "Гибель богов". Постановка Робера Лепажа. Дирижёр Фабио Луизи, в главных ролях — Дебора Войт, Джей Хантер Моррис и Иен Патерсон.

начнется трансляция концерта, который решено было сыграть в пустом зале. Дирижер Хироками Дзюнъити, сопрано Мариэ Мория. Прозвучат пятая симфония Шуберта и четвертая симфония Малера.

В 12:00 на сайте Мариинского театра можно будет увидеть симфоническую сказку для чтеца и оркестра "Петя и волк". Читает Константин Хабенский, дирижирует Симфоническим оркестром Мариинского театра Валерий Гергиев.