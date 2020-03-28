ЦИК призвал перенести запланированные на апрель-май выборы в регионах

Влада Некрасова

Предстоящие в регионах в ближайшее время выборы надо перенести из-за сложной эпидемиологической ситуации, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

"У нас происходят выборы, избирательные кампании практически каждые выходные, понятно, что в той ситуации, которую сейчас мы имеем, в ситуации эпидемиологической, ни о каких выборах любого уровня речь идти не может в принципе", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.