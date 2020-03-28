Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » ЦИК призвал перенести запланированные на апрель-май выборы в регионах

ЦИК призвал перенести запланированные на апрель-май выборы в регионах

ЦИК призвал перенести запланированные на апрель-май выборы в регионах
Предстоящие в регионах в ближайшее время выборы надо перенести из-за сложной эпидемиологической ситуации, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

"У нас происходят выборы, избирательные кампании практически каждые выходные, понятно, что в той ситуации, которую сейчас мы имеем, в ситуации эпидемиологической, ни о каких выборах любого уровня речь идти не может в принципе", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

В Александринке призвали создать "золотой фонд" российских спектаклей
В Александринке призвали создать "золотой фонд" российских спектаклей
ЦИК призвал перенести запланированные на апрель-май выборы в регионах
ЦИК призвал перенести запланированные на апрель-май выборы в регионах
Американское издание заявило о нехватке золотых слитков в США
Американское издание заявило о нехватке золотых слитков в США
Финансовый гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля
Финансовый гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля
Предсказано будущее российской экономики при нынешних ценах на нефть
Предсказано будущее российской экономики при нынешних ценах на нефть
Правительство одобрило проект транспортной стратегии до 2035 года
Правительство одобрило проект транспортной стратегии до 2035 года
Боб Дилан выложил новую песню после восьмилетнего перерыва
Боб Дилан выложил новую песню после восьмилетнего перерыва
Трамп подписал закон о вливании в экономику США $ 2,2 трлн
Трамп подписал закон о вливании в экономику США $ 2,2 трлн
Автор статьи о «бесполезной» российской помощи объяснился
Автор статьи о «бесполезной» российской помощи объяснился
Михайловский рассказал, чем занимается во время карантина в Италии
Михайловский рассказал, чем занимается во время карантина в Италии
Италия оценила российскую помощь стране
Италия оценила российскую помощь стране
"Альянс врачей" заподозрили в распространении фейков про коронавирус
"Альянс врачей" заподозрили в распространении фейков про коронавирус

Топ на сегодня

Магазин медицинской одежды «Cameo»
Магазин медицинской одежды «Cameo»
Ученые назвали еще один путь передачи коронавируса
Ученые назвали еще один путь передачи коронавируса
Ида Галич раскрыла настоящую причину конфликта с Ольгой Бузовой
Ида Галич раскрыла настоящую причину конфликта с Ольгой Бузовой
Число пациентов с коронавирусом в Коммунарке уменьшилось
Число пациентов с коронавирусом в Коммунарке уменьшилось
Совмещения голосования по Конституции с выборами в сентябре не будет
Совмещения голосования по Конституции с выборами в сентябре не будет

Еще по теме

Наблюдатели из Украины не получат приглашение на выборы президента России
В выборах в 2017 году могут принять участие 40 млн избирателей — Памфилова
Памфилова: На выборы в ГД зарегистрировались 42 кандидата
Памфилова попросила наблюдателей проверять данные о нарушениях на выборах