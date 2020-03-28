Дмитрий Патрушев рассказал о мерах по сохранению стабильности на рынке продовольствия

Вадим Карасев

О мерах, которые направлены на обеспечение внутренних потребностей в зерне и произведенных из него продуктах, рассказал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Одной из основных задач правительства в складывающейся ситуации остается поддержание стабильности на рынках продовольствия в России и странах ЕАЭС.

Так, одной из мер по поддержанию стабильности стал ограничительный механизм квотирования экспорта наиболее важных для российского рынка зерновых: пшеницы, ячменя, ржи и кукурузы. Механизм разработан Минсельхозом при участии крупнейших российских экспортеров зерновых, сообщается на сайте Минсельхоза РФ.

Кроме того, чтобы поддерживать внутренний рынок продовольствия в стабильном состоянии, Минсельхоз начал подготовку к проведению товарных интервенций. При подготовке были учтены установленные предельные уровни цен на 2020 -2021 годы.

Проектом постановления правительства РФ «О введении временного количественного ограничения на вывоз зерновых культур за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза» предполагается введение квоты в 7 млн тонн на экспортные поставки пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи), ячменя, ржи и кукурузы, за исключением семян зерновых.

Квота вводится на срок с 1 апреля до 20 июня 2020 года.

«С учётом текущей ситуации вопросы продовольственной безопасности, без сомнений, выходят на первый план. Комплекс предлагаемых мер позволит гарантировать необходимый объем зерна на внутреннем рынке. Кроме того, поможет избежать скачка цен на основные культуры. А также, сдержать потребительские цены на конечную продукцию мукомольной, крупяной, хлебопекарной и мясомолочной отраслей для россиян», - сказал Дмитрий Патрушев.

Учитывая то, что на Россию приходится более 80% производства и почти 79% внутреннего потребления зерна в ЕАЭС, вводимая квота будет важным инструментом для рынков России и стран ЕАЭС.

При этом, в Минсельхозе считают, что предложенные изменения не отразятся на достижении целей госпрограмм России и на показателе экспорта продукции АПК в текущем году.