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Дуа Липа выпустила альбом Future Nostalgia

Дуа Липа выпустила альбом Future Nostalgia
Бриатнская певица Дуа Липа представила в Сети альбом Future Nostalgia. Послушать или скачать его можно на всех цифровых платформах.

"На новом альбоме я много путешествую во времени", — рассказала исполнительница в интервью Apple Music об идеи пластинки.

В сборник вошло 11 треков в стиле диско, таких как Dont't start now и Break my heart, и соданных в духе 80-х, например, как песня Physical. В нем есть и элементы рэпа, как в копозиции Levitating.


"Я хотела сделать что-то, напоминающее о музыке моего детства, но вместе с тем современное, — подчеркнула певица. — Помню, как слушала песни Moloko и Jamiroquai, под которые можно было танцевать в любое время дня и ночи. Мне хотелось воссоздать это чувство". 

Future Nostalgia — второй студийный альбом Дуа Липы.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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