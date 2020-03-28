Фигурант самого дорогого уголовного дела России предложил Путину помощь

Вадим Карасев

Алексей ХотинФото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»

Бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, известный как фигурант самого дорогого уголовного дела России, направил обращение президенту Владимиру Путину с предложением помощи в борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Хотина Александра Нарышкина.

В обращении говорится, что Хотин предлагает властям бесплатно использовать для борьбы с коронавирусом принадлежащие ему 38 имущественных комплексов общей площадью 2,1 миллиона квадратных метров. В бизнес-центрах, по мнению банкира, можно разместить госпитали, а при необходимости — подразделения Минобороны, Росгвардии и сотрудников оперативных штабов.

Периметр каждого комплекса, как отмечается в обращении, укреплен, а проходы, въезды и выезды оборудованы контрольно-пропускными пунктами. На объектах в общей сложности можно разместить 100 тысяч койкомест, утверждается в послании президенту.

Хотин проходит обвиняемым по делу о растрате средств банка «Югра» в размере 283 миллиардов рублей. В сентябре прошлого года издание The Bell оценило данное дело как самое дорогое на тот момент по сумме претензий.