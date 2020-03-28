Финансовый гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля

Вадим Карасев

«Деньги правят миром», — если для вас это выражение отражает истину, воспользуйтесь советами астрологов, чтобы привлечь удачу на этой неделе. Эти советы будут полезными для каждого Знака Зодиака.

Деньги любят обновление, новизну. Это же касается и обновленной энергетики в вашем доме. Уборка по правилам фэн-шуй поможет настроиться на нужный лад, поэтому астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют навести порядок уже в понедельник 30 марта. Это позволит избавиться от комплексов и страхов, привлечь деньги.

Овен

Овнам стоит остерегаться энергетических вампиров, влияние которых может обостриться на этой неделе, особенно в первой ее половине. Это неминуемо скажется на финансовой сфере, на заработке и на денежных тратах. Оптимизировать финансовые потоки поможет общение с оптимистичными людьми, а также взаимовыручка. Что до покупок, то их лучше не совершать в одиночку. К этому процессу можно привлечь близких, друзей, родственников. Важно не торопиться с решениями.

Телец

Тельцам астрологи советуют научиться доверять внутреннему голосу. Дело в том, что интуиция этих людей обострится максимально возможным образом. Это значит, что на нее можно будет положиться в трудных ситуациях, связанных с деньгами, работой. Можно брать деньги в долг, оформлять кредиты, открывать для себя новые источники заработка. Эксперты советуют не торопиться, а принимать решения взвешенно, но все равно лучше не медлить, если обстоятельства заставляют поторопиться. Это может привести к срыву планов.

Близнецы

Близнецам на этой неделе лучше разработать для себя новые правила или следовать тем, которые были приняты ранее. Полезно будет использовать в качестве базовых шесть правил счастливой жизни. Они помогут привлечь удачу в любой сфере жизни, особенно в финансах и работе. Это будет великолепное время для спокойного и размеренного труда бок о бок с коллегами либо для монотонной и сложной работы в одиночестве. Нужно не забывать о вещах, которые должны быть сделаны в самую первую очередь. Деньги любят порядок.

Рак

Ракам на этой неделе придется встретиться с переменчивым настроением звезд. Из-за этого им будет сложно начинать каждый день и вливаться в трудовую колею. Тут на помощь придут приметы счастливого дня. Важно начинать рабочие дни правильно, чтобы деньги не утекали прочь, а текли к Ракам. Правильно начатый день поможет его эффективно провести и закончить. На выходных полезными будут покупки техники, электроники, гаджетов. Лучше пока не брать деньги в долг и не провоцировать скандалы, касающиеся финансов.

Лев

Львам необходимо идти сквозь проблемы и неурядицы с гордо поднятой головой и не паниковать. Следование семи главным законам Вселенной поможет им правильно реагировать на все происходящее. Возможны легкие предательства со стороны коллег и партнеров, немотивированная критика с их же стороны, а также денежные потери. Деньги любят порядок, поэтому стоит воздержаться от эмоциональных покупок и от рисков. Желательно научиться экономить сейчас, когда звезды не в духе.

Дева

У Дев наступает период, когда денежная удача рождается внутри них. Важно провести работу над мыслями и настроиться на продуктивный лад. Духовные поиски помогут Девам понять, где прячется их главная проблема. Полезной будет мантра богатства, медитации. Также для принятия правильных денежных решений важно больше бывать на свежем воздухе, проветривать помещения, содержать рабочее место и дом в полном порядке. Это позволит быть более эффективными, особенно тем, кто работает интеллектуально.

Весы

Весам не стоит общаться со злопамятными людьми. С ними будет крайне сложно найти общий язык и организовать правильную работу. Это значит, что денег получится заработать значительно меньше, если окружить себя негативными личностями. Если выбора нет, лучше полагаться на самих себя, а не на помощь тех, кто может всё испортить. Что до покупок, то их лучше совершать с четверга по субботу. Именно в это время звезды и планеты будут наиболее созидательными. Они помогут не потратить деньги зря.

Скорпион

У Скорпионов начинается важное время, в которое можно существенно преуспеть в финансовом плане. В этом им поможет уверенность, ясность ума, вдумчивость и сильные заговоры на деньги. Ожидается, что звезды и планеты достигнут своего энергетического пика к среде и пробудут там до 4 апреля. В этот отрезок времени необходимо успеть завершить все самые важные дела на работе и в бизнесе, оплатить коммунальные услуги, купить всё необходимое и раздать долги.

Стрелец

Звезды и планеты всю эту неделю будут очень спокойными. Небольшой диссонанс 30 и 31 марта в их поведении может заставить Стрельцов потерять оптимизм. Три ежедневных упражнения на повышение настроения помогут оставаться жизнерадостными и продуктивными. Также поднять настроение помогут покупки, приобретение одежды, поездки, встречи с новыми людьми и смена обстановки. Стрельцы в хорошем расположении духа смогут заработать больше денег и найти новые источники заработка.

Козерог

Козерогам необходимо улучшать энергетику в первые пару дней и на выходных посредством трех полезных способов. Это будет необходимо, потому что звезды и планеты окажутся в дисгармонии. Придется как-то сдерживать потоки отрицательной энергии, которые могут привести к денежным потерям, финансовому хаосу. Астрологи настоятельно советуют не брать деньги в долг и не давать взаймы даже близким людям. Необходимо временно приостановить крупные траты, сфокусировавшись на самом необходимом.

Водолей

Звезды и планеты будут находиться в большом диссонансе, поэтому денежная удача Водолеев будет то приходить, то уходить. Пять лучших талисманов стабилизируют ситуацию, пусть не полностью, но частично. Можно будет совершать важные покупки, дарить подарки близким. Не стоит относиться к деньгам легкомысленно, потому что Вселенная этого не простит. Можно потратить часть денег на преображение внешности, новую прическу, одежду.

Рыбы

У Рыб начинается очень благоприятный период, но вот негативное настроение людей может быть заразительным. Если окружающие будут заражать Рыб своими отрицательными мыслями, то последним лучше пользоваться эффективными упражнениями на очищение сознания. Астрологи советуют не тратить деньги в состоянии стресса. Финансовая активность будет полезной только при наличии оптимизма, желании двигаться вперед и расти профессионально, духовно.