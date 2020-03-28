Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » Глава "Опоры России": поправки в Конституцию - это антикризисная защита малого и среднего бизнеса

Глава "Опоры России": поправки в Конституцию - это антикризисная защита малого и среднего бизнеса

Глава "Опоры России": поправки в Конституцию - это антикризисная защита малого и среднего бизнеса

Поправки в Конституцию могут стать гарантом от банкротства для малого и среднего бизнеса. В Основном законе страны хотят закрепить за правительством обязанность по развитию предпринимательства. Такое мнение выразил президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" Александр Калинин.

"В случае принятия поправок, в Конституции будет закреплены антикризисные меры для бизнеса. Это будет уже не добрая воля, а прямая обязанность правительства помогать бизнесу. Гармонизация социально-трудовых отношений, такие меры как кредиты под ноль, реструктуризации долгов, сохранение рабочих мест – это будут не просто разовые мероприятия, а конституционная обязанность", – отметил Александр Калинин.

Напомним, изначально всероссийское голосование по поправкам в главный закон страны было намечено на 22 апреля. Однако потом было перенесено из-за ситуации с коронавирусом в мире. Точная дата всеобщего голосования пока не назначена, президент неоднократно отмечал, что главное - это здоровье и благополучие граждан.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

В Испании ужесточили карантин
В Испании ужесточили карантин
Итальянский певец Аль Бано заговорил по-русски
Итальянский певец Аль Бано заговорил по-русски
«Роснефть» продала активы правительству России
«Роснефть» продала активы правительству России
Глава "Опоры России": поправки в Конституцию - это антикризисная защита малого и среднего бизнеса
Глава "Опоры России": поправки в Конституцию - это антикризисная
Биолог оценила российский препарат для лечения COVID-19
Биолог оценила российский препарат для лечения COVID-19
Правительство отдает «Роснефти» акции взамен на убыточные активы Венесуэлы
Правительство отдает «Роснефти» акции взамен на убыточные активы
Более десяти тысяч человек в Италии умерли из-за коронавируса
Более десяти тысяч человек в Италии умерли из-за коронавируса
Российского школьника подстрелили на детской площадке
Российского школьника подстрелили на детской площадке
«Роснефть» ушла из Венесуэлы
«Роснефть» ушла из Венесуэлы
В Великобритании продажи бумажных книг выросли на треть
В Великобритании продажи бумажных книг выросли на треть
Мэр Невинномысска о карантине: Читайте книги, занимайтесь любовью
Мэр Невинномысска о карантине: Читайте книги, занимайтесь любовью
Борьба в разгаре. Премьер Франции ожидает "сложное" начало апреля
Борьба в разгаре. Премьер Франции ожидает "сложное" начало апреля

Топ на сегодня

Комитет Госдумы предложил усилить контроль за правительством при ЧС
Комитет Госдумы предложил усилить контроль за правительством при ЧС
Поляки оценили российскую помощь Италии
Поляки оценили российскую помощь Италии
В России разработали прототипы вакцин от коронавируса
В России разработали прототипы вакцин от коронавируса
Принц, премьер, министр: коронавирус «сводит счёты» с британской элитой
Принц, премьер, министр: коронавирус «сводит счёты» с британской
Мировая экономика погрузилась в рецессию
Мировая экономика погрузилась в рецессию

Еще по теме

Глава "Опоры" оценил поправки к Конституции о муниципальной власти
Путин поручил отвязать размер страховых взносов малого бизнеса от МРОТ
Большинство россиянок проявляют интерес к малому бизнесу
В России ввели мораторий на проверки малого и среднего бизнеса