Глава "Опоры России": поправки в Конституцию - это антикризисная защита малого и среднего бизнеса

Вадим Карасев

Поправки в Конституцию могут стать гарантом от банкротства для малого и среднего бизнеса. В Основном законе страны хотят закрепить за правительством обязанность по развитию предпринимательства. Такое мнение выразил президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" Александр Калинин.



"В случае принятия поправок, в Конституции будет закреплены антикризисные меры для бизнеса. Это будет уже не добрая воля, а прямая обязанность правительства помогать бизнесу. Гармонизация социально-трудовых отношений, такие меры как кредиты под ноль, реструктуризации долгов, сохранение рабочих мест – это будут не просто разовые мероприятия, а конституционная обязанность", – отметил Александр Калинин.

Напомним, изначально всероссийское голосование по поправкам в главный закон страны было намечено на 22 апреля. Однако потом было перенесено из-за ситуации с коронавирусом в мире. Точная дата всеобщего голосования пока не назначена, президент неоднократно отмечал, что главное - это здоровье и благополучие граждан.