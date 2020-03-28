Гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля

Вадим Карасев

Гороскопы помогают нам правильно планировать дела на будущее и узнавать, в каких сферах нас ждет удача, а в каких нет. Старайтесь следовать рекомендациям экспертов, чтобы ваша жизнь играла всеми красками, а фортуна не отдалялась от вас.

На этой неделе звезды и планеты относительно спокойны, но по большей части предоставляют нам свободу действий. Именно поэтому стоит воспользоваться техниками очищения от негатива. Очистившись от отрицательной энергии, будет гораздо проще двигаться в верном направлении и не думать о второстепенных мелочах.

Овен

Существует несколько Знаков Зодиака с негативной энергетикой. С такими людьми Овнам лучше пока не общаться: они могут заставить их идти по неверному пути. Также среди подобных личностей могут оказаться манипуляторы и энергетические вампиры. Это идеальное время для уединения, спокойной работы и релаксации, смены обстановки.

В конце недели можно посвятить часть своего времени близким, родственникам, родителям или друзьям. На буднях же придется решать накопившиеся за долгое время дела. Странная и неоднозначная энергетика звезд может вызвать появление необычных сновидений и беспричинного беспокойства. Не стоит обращать на это никакого внимания.

Телец

Тельцам больше всего повезет в любовной сфере. В амурных делах важно сохранять настойчивость и веру в себя. Также полезными будут обряды на привлечение любви. Они помогут Тельцам обрести еще больше удачи. Лучше не засиживаться допоздна на работе и побольше времени посвящать второй половинке, семье, родственникам.

На этой неделе необходимо чаще бывать на природе или хотя бы просто на свежем воздухе. Это даст Тельцам больше сил и энергии для преодоления препятствий в финансовой и других сферах жизни. Одинокие представители этого Знака смогут встретить вторую половинку. Можно смело посвящать себя романтике и встречам, общению и флирту.

Близнецы

В начале недели у Близнецов ожидается небольшая полоса неудач. Но примерно со среды энергетическая обстановка значительно улучшится. Начнется новый позитивный этап, в который людям этого Знака удастся совершить значительный прорыв во всех сферах жизни. Важно лишь заранее выбрать путь, по которому стоит пойти.

Медитация на создание успешного будущего поможет Близнецам настроиться на позитивный лад и преуспеть во всех сферах жизни. Подобными практиками стоит заниматься уже с понедельника. Чтобы неделя не показалась скучной и безрадостной, важно побольше развлекаться и общаться с оптимистичными людьми.

Рак

Ракам на этой неделе будет улыбаться удача, но для этого важно начать данный период правильно, с позитивной ноты. В этом им помогут аффирмации на начало недели. Переход от марта к апрелю ожидается весьма динамичным и непредсказуемым, но в этом и есть его самая главная прелесть. Это время Раки запомнят надолго, потому что произойдет много интересного.

Желательно избегать выполнения нудных и скучных дел во второй половине недели. Начало апреля должно быть позитивным, динамичным и лишенным серости, рутины. В конце недели возможно появление случайной прибыли, приятные знакомства. Лучше никому не рассказывать о том, что происходит, дабы не сглазить успех.

Лев

У Львов ожидается судьбоносная неделя, на которой должны произойти важные события в любовной и деловой сферах. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют не доверять незнакомым людям своих секретов и не вступать в конфликты, потому что враги могут перейти в скрытое наступление, попробовав очернить имя и репутацию Львов.

Львам необходимо будет найти ментора и наставника — человека с сильным характером и большими амбициями. От таких людей будет проще всего заражаться оптимизмом и удачей. Рядом с ними проще принимать решения. Астрологи рекомендуют набираться опыта у тех, кто готов им поделиться. С закрытыми и замкнутыми людьми лучше не иметь общих дел.

Дева

Привлечь больше удачи в свою жизнь Девам поможет закон притяжения. Звезды и планеты сейчас в достаточно благоприятном положении, так что пришла пора думать о хорошем и надеяться на лучшее. Девы смогут преодолеть все возможные препятствия на своем пути, но для этого необходимо больше верить в себя и меньше верить обещаниям окружающих.

Судить о людях астрологи советуют только по поступкам. Новые знакомые могут стать как врагами, так и друзьями, поэтому важно осторожно анализировать людей на наличие приятных черт характера и способностей. Не стоит медлить с важными решениями. Звезды и планеты хотят, чтобы Девы стали более энергичными и целеустремленными.

Весы

Весам стоит почаще пользоваться защитными техниками, чтобы не дать негативу окружающих людей как-то повлиять на свою жизнь. Это идеальный период для принятия важных решений, основанных на интуиции и жизненном опыте, а не на пустых догадках. На пересечении марта и апреля астрологи советуют Весам временно отказаться от рисков.

В делах расслабляться нельзя, а вот в любви наступит довольно приятный период. Одиноким Весам удастся найти вторую половинку, а тем, кто находится в отношениях, откроются новые возможности для перехода на новый уровень. Можно заняться совместными делами, а на выходных попробовать сменить обстановку, сделать друг другу приятный подарок.

Скорпион

Конец марта Скорпионам стоит посвятить финансовым делам. Необходимо избавиться от задолженностей. Встречать апрель в долгах — плохая идея. Звезды и планеты создадут идеальные условия для покупок, а также для работы и бизнеса. Можно заняться шопингом, попробовать сменить работу, освоить новую профессию.

Очень важно будет быстро принимать решения. Само собой, в этом плане полезной будет интуиция. Три простых упражнения на каждый день помогут развить ее быстрее. В любовной сфере Скорпионам также повезет, но чуть меньше. Астрологи рекомендуют не критиковать любимого человека. Того же следует избегать в общении с друзьями.

Стрелец

Финансовая сторона жизни для Стрельцов должна стать приоритетной. Звезды и планеты примут удачное положение для того, чтобы помочь Стрельцам начать новый бизнес, продвинуть новые идеи в коллективе, заинтересовав начальство. Это удачный период для всех, чья работа связана с креативом. Талисманы на деньги помогут привлечь больше финансовой удачи.

Астрологи советуют Стрельцам не становиться эгоистами. Не нужно забывать о близких людях и всех, кому требуется поддержка. Искреннее желание помогать людям сделает Стрельцов счастливее. Брать чужую ответственность на себя не стоит, ровно как и становиться альтруистами. Помощь помощью, а о себе забывать в такие периоды нельзя.

Козерог

Козерогам на этой неделе астрологи рекомендуют заниматься важными делами, но в одиночестве. Придется самостоятельно справляться с трудностями на своем пути, а также научиться распознавать людей с плохой энергетикой. Среди них могут оказаться те, кто захочет воспользоваться добротой и великодушием Козерогов.

Неделя начнется с семейных конфликтов. Сейчас не время тянуть одеяло на себя, отвечать негативом на негатив. Вторая половина недели хороша для домашних дел, творческого развития и получения новых знаний. Также ближе к выходным звезды повысят обаяние Козерогов, которое пригодится им на просторах любовных сражений.

Водолей

Водолеям придется прикладывать больше усилий для того, чтобы добиваться хороших результатов на работе и в делах. Звезды и планеты находятся в небольшой дисгармонии, поэтому ждать от них большой помощи не стоит. На стыке марта и апреля придется полагаться только на самих себя и не ждать чуда.

Астрологи советуют больше общаться с добрыми людьми. Они помогут обрести уверенность в себе. На этой неделе высока вероятность встретить старых знакомых, бывшую любовь, вернуть желание заниматься какими-то необычными старыми делами. Это отличное время для изучения иностранных языков и покупок в интернете.

Рыбы

На этой неделе необходимо чаще видеться с родственниками, друзьями. Наладить гармонию в жизни поможет перестановка мебели. Вообще, любые изменения и смена обстановки будут крайне позитивно отражаться на настроении Рыб и на их удаче. Выходные лучше провести с семьей, с детьми и второй половинкой. На буднях необходимо быть продуктивными и не отвлекаться от важных забот.

Очень важно проявлять инициативу в делах и в работе. Это понравится партнерам, начальству. Стоит избавиться от лени и апатии, потому что повышенная продуктивность позволит начальству увидеть в Рыбах весь их потенциал. Это может привести к повышению, карьерному росту, денежным премиям.