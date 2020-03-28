Гузеева покинула студию «Давай поженимся!» из-за оскорблений и проклятий невесты

Вадим Карасев

Лариса ГузееваКадр: телепередача «Давай поженимся!»

Телеведущая Лариса Гузеева покинула студию во время записи программы «Давай поженимся!» из-за оскорблений и проклятий, которыми ее, а также сваху Розу Сябитову и астролога Василису Володину осыпала пришедшая на передачу невеста. Эфир опубликован на YouTube-канале шоу.

В начале программы невеста, которая позиционирует себя как духовный учитель, заявила, что подготовила подарок, и попросила вынести в студию четыре пластиковых стаканчика и две бутылки воды. Затем она сообщила ведущим, что в воде «на тонком плане» собраны результаты их работы за 12 лет. По словам девушки, Гузеева, Сябитова и Володина регулярно оскорбляли участников шоу и причиняли им страдания.

«Если я пришла, значит, у вас развилка: вы пойдете либо вверх, либо вниз», — добавила невеста и пообещала ведущим, что они «будут заблокированы». Кроме того, девушка рассказала, что в отношении ведущих «будут приняты меры», и заявила, что до конца 2020 года передача будет закрыта. Также она несколько раз оскорбила Гузееву, в частности назвала ее некомпетентной. «Вы одинокая, злая, никому не нужная баба в 32 года», — парировала ведущая.

Во время монолога невесты, который Володина впоследствии назвала потоком сознания, Гузеева на некоторое время покинула студию, однако позже вернулась и продолжила съемки. Одним из женихов в этом выпуске программы был психиатр, и именно его Сябитова порекомендовала выбрать невесте, однако в итоге девушка решила, что ни один из кандидатов не подходит ей энергетически.

В конце передачи Гузеева попросила соведущих закончить шоу. «Мне настолько не по себе, я хочу уйти», — призналась она. Володина и Сябитова ответили, что программа уже закончена, и ушли вместе с ней. Невеста осталась в студии и продолжила монолог, однако в итоге свет погас.

Ранее в марте Гузеева жаловалась в своих соцсетях на ту же невесту. Ведущая рассказала, что девушка довела ее до слез.