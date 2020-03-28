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Игорь Николаев рассказал, как старшая дочь едва не упала с балкона Юрия Антонова

Игорь Николаев рассказал, как старшая дочь едва не упала с балкона Юрия Антонова
Юрий Антонов и Игорь Николаев являются одними из самых известных композиторов России. Их связывает многолетнее общение, совместные проекты и общие интересы. Недавно композиторы вспомнили об одном случае, который чуть не стал трагическим в их жизни.

В этом году Юрий Антонов и Игорь Николаев празднуют юбилеи — оба давно знают друг друга и говорят о том, что их дружба прошла огонь, воду и медные трубы. Одно время два композитора даже жили вместе в одном кооперативе. Юрий Михайлович вместе с мамой обосновались в небольшой квартире на пятом этаже, а Игорь Николаев с супругой и дочерью Юлией — под ними, на четвертом.

Создатель хита «Айсберг» признается, что в какой-то степени даже завидовал Антонову, так как он в то время уже собирал стадионы и зарабатывал крупные суммы денег, что давало ему возможность красиво одеваться и иметь две машины «Жигули». Но при этом в нем не было заносчивости, и они помогали друг другу. Так, мама Юрия Михайловича много помогала и возилась с дочкой Николаева Юлей и даже готовила ей. Правда, один раз это чуть не обернулось трагедией.

Юлия, услышав окрик «иди к нам на чай» была дома, поэтому решила не выходить на улицу, чтобы пойти в подъезд, а начала перелезать через балкон на другой этаж. На ее счастье, Николаев был дома и увидел это.

«Вижу, что моя малая висит руками на вашем балконе — у нее остались силы, чтобы только не упасть. Помню, забежал и кричу: «Что ж ты делаешь? Ты же всегда ходила через подъезд в гости», — вспоминает певец.

В итоге, трагедии удалось избежать — и с тех пор Юлия ходила в гости к семье Антонова под пристальным присмотром родителей. К слову, первая жена Николаева Елена часто просила помочь Юрия Михайловича по домашним делам, и он никогда не отказывал ей.

Отметим, что Юлия уже много лет живет в Америке и занимается бизнесом. Композитор в эфире программы «Сегодня вечером» признался: он очень рад, что его старшая и младшая дочери нашли общий язык и с удовольствием проводят время друг с другом, когда встречаются. 

Фото: Legion-Media

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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