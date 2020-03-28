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Исследование: "коммуналка" в среднем за год подорожала на 4,2%

Исследование: "коммуналка" в среднем за год подорожала на 4,2%
Оплата коммунальных услуг домохозяйств в России за прошлый год выросла на 4,2%, до 3 267 рублей среднего платежа в месяц, следует из результатов исследования банка "Русский Стандарт", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Аналитики проанализировали операции, совершенные активными пользователями мобильного приложения банка за 2019 год и сравнили результаты с аналогичными показателями позапрошлого года. В выборку для исследования были включены данные пользователей мобильного банка.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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