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Из-за болезни Бориса Джонсона под удар попало все британское правительство

Из-за болезни Бориса Джонсона под удар попало все британское правительство

Из-за заражения премьер-министра Великобритании Бориса Джонса коронавирусом под ударом находится весь кабинет министров, пишут сегодня, 27 марта, британские СМИ.

Отмечается, что, согласно протоколу, если состояние премьера ухудшится и он не сможет в полной мере исполнять свои обязанности, то страну возглавит министр иностранных дел Доминик Рааб.

«Под ударом находится весь кабинет министров. Особое внимание стоит уделить министру здравоохранения Мэту Хэнкоку и канцлеру казначейства Риши Сунак. Именно с ними больше всего контактировал Борис в последние дни», — подчеркивают издания.

По словам ближайших помощников премьер-министра, ещё вчера Борис Джонсон не жаловался на своё здоровье.

«Скорей всего премьер-министр сдал тест на вирус сегодня утром, 27 марта», — гадает пресса.
«За последние 24 часа у меня развились легкие симптомы и я получил положительный результат на коронавирус. Сейчас я самоизолируюсь, но я буду продолжать руководить реакцией правительства посредством видеоконференции, когда мы будем бороться с этим вирусом. Вместе мы победим это», — такую видеозапись выложил в соцсетях глава британского кабинета министров.

ИА Newstes добавляет, в Британии на 27 марта зафиксировано 11 812 заражений коронавирусом, 580 смертей, 150 выздоровлений. Летальность оценивается на уровне 4.91%.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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