Эксперты признали зависимость частных телеканалов России от государства

Вадим Карасев

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Современное коммерческое телевидение в России попало в зависимость от государственных денег, признают опрошенные «Лентой.ру» эксперты по телевещанию.

Исследовательница российского и зарубежного телевидения, сотрудница МГУ им. М.В. Ломоносова Элина Никольская считает, что платный контент в России имеет все шансы на развитие, но коммерческое телевидение, независимое от государственных денег, — нет.

«На сегодняшний день мы имеем все те же "накрахмаленные" новости и весомую долю развлекательного контента. Именно его и смотрит молодое поколение, которое, как и в эпоху застоя, давно устало от однотипных новостей в стандартной упаковке. К слову, за развлекательный контент люди готовы платить и платят. Но новости… Если бы люди платили за новости, были бы новости "интереснее"? В этом контексте лучше заменить "интереснее" на "более объективными", но это вопрос, скорее, не к журналистам, а к медиаменеджерам, то есть к власти», — рассуждает она.

В свою очередь, директор департамента ТВ и контента J'son & Partners Consulting Дмитрий Колесов видит в зависимости российского телевидения от государственного бюджета исторические предпосылки. По его словам, модели телевидения в России и на Западе выстраивались по-разному.

«Дело в том, что в Европе ситуация отличается от российской в корне. В Великобритании и Германии существует налог на общественное телевидение. То есть с граждан страны государство (или государственная компания) собирает деньги на то, чтобы на нескольких государственных каналах не было рекламы. В других европейских странах (Испания или Румыния) такие налоги непрямые. Ими обкладываются, к примеру, телеком-компании. Но суть одна — создание одного или нескольких государственных телеканалов, где нет или очень мало рекламы», — поясняет Колесов.

Он объясняет, что власть финансирует коммерческое телевидение, потому что в его интересах сделать его общедоступным. «Нынешнему государству крайне важно, чтобы телевидение у людей было. И потому государство будет это оплачивать», — полагает эксперт Дмитрий Колесов, добавляя, что рассчитывать в этом вопросе на поддержку зрителей федеральных каналов, как это происходит в Европе, не стоит.

Государство компенсирует десяти телеканалам, входящим в так называемый первый мультиплекс (Первый канал, «Россия 1», НТВ, «Матч-ТВ», Пятый канал, «Россия 24», «Россия К», «Карусель», ОТР, «ТВ-Центр»), миллиардные расходы на распространение телесигнала по всей стране. В 2019 году Роспечать также выделила на эти цели десяти каналам второго мультиплекса (ТНТ, СТС, РЕН ТВ, «Домашний», «ТВ 3», «Пятница!», «Звезда», «Мир», «Муз ТВ», «Спас») средства от 684,4 миллиона рублей до 1,1 миллиарда рублей. Наибольшую субсидию предоставили православному каналу «Спас».