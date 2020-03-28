Кабмин выделил 1,5 млрд руб на вывоз россиян из-за рубежа в связи с коронавирусом
Сегодня, 17:21 Влада Некрасова
Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать
Правительство РФ выделило из резервного фонда полтора миллиарда рублей на возмещение затрат Росавиации при вывозе россиян из-за рубежа в связи с коронавирусом. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ, опубликованном на сайте кабмина.
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По материалам: pnp.ru