Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Кабмин выделил 1,5 млрд руб на вывоз россиян из-за рубежа в связи с коронавирусом

Кабмин выделил 1,5 млрд руб на вывоз россиян из-за рубежа в связи с коронавирусом

Кабмин выделил 1,5 млрд руб на вывоз россиян из-за рубежа в связи с коронавирусом

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Правительство РФ выделило из резервного фонда полтора миллиарда рублей на возмещение затрат Росавиации при вывозе россиян из-за рубежа в связи с коронавирусом. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ, опубликованном на сайте кабмина.

Новость дополняется…

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в марте.

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Россиянам во время пандемии коронавируса полюбились звуки банкомата
Россиянам во время пандемии коронавируса полюбились звуки банкомата
Власти Подмосковья рассказали о дезинфекции подъездов
Власти Подмосковья рассказали о дезинфекции подъездов
Час Земли: NILETTO и Влад Соколовский приняли участие в челлендже TikTok
Час Земли: NILETTO и Влад Соколовский приняли участие в челлендже
Президент Молдавии мстит демократам за обиды, считает Ренато Усатый
Президент Молдавии мстит демократам за обиды, считает Ренато Усатый
Абхазия закрыла границу с Россией
Абхазия закрыла границу с Россией
Российский премьер поручил закрыть границы страны
Российский премьер поручил закрыть границы страны
Ольга Бузова установила новый рекорд по числу подписчиков в инстаграме
Ольга Бузова установила новый рекорд по числу подписчиков в инстаграме
Эксперты признали зависимость частных телеканалов России от государства
Эксперты признали зависимость частных телеканалов России от
"У вас тупые убеждения!": Ксения Бородина поскандалила с пристыдившими ее поклонниками
"У вас тупые убеждения!": Ксения Бородина поскандалила с
Абхазия закрыла границу с Россией из-за коронавируса
Абхазия закрыла границу с Россией из-за коронавируса
СМИ: Тилль Линдеманн попал в больницу с коронавирусом
СМИ: Тилль Линдеманн попал в больницу с коронавирусом
В Саудовской Аравии число заразившихся коронавирусом превысило 1200
В Саудовской Аравии число заразившихся коронавирусом превысило 1200

Топ на сегодня

Заразившийся коронавирусом Акунин рассказал о своем состоянии
Заразившийся коронавирусом Акунин рассказал о своем состоянии
Минздрав России расширил список рекомендуемых лекарств для лечения Covid-19
Минздрав России расширил список рекомендуемых лекарств для лечения
Около 70% россиян доверяют Путину, показал опрос
Около 70% россиян доверяют Путину, показал опрос
Франция решила продлить изоляцию из-за коронавируса
Франция решила продлить изоляцию из-за коронавируса
Глава Минздрава оценил влияние солнечной погоды на распространение коронавируса
Глава Минздрава оценил влияние солнечной погоды на распространение

Еще по теме

Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 658
Российским машиностроителям выделили 1,557 млрд рублей
На вывоз туристов бортами «Вим-Авиа» власти выделили 98 млрд рублей
Работникам культуры увеличат зарплату