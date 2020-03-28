Как стать миллионером: рекомендации Анжелы Перл на 2020 год

Вадим Карасев

2020 год будет уникальным, и Анжела Перл рекомендует проявить себя. Благодаря соединению планет, названному аспектом миллионеров, каждый сможет поправить материальное положение, если прислушается к мнению астролога.

Соединение Юпитера и Плутона, которое случается раз в 13 лет, не зря называют аспектом миллионера. Это событие может стать тем самым импульсом к развитию и улучшению финансового положения. В 2020 году планеты сойдутся трижды: в апреле, июле и ноябре. Такие события нельзя оставлять без внимания, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют узнать о том, как и с помощью чего можно привлечь в жизнь материальное благополучие.

Овен

Соединение Юпитера с Плутоном в 10 доме гороскопа сулит Овнам успех в деловой среде. По этому аспекту можно повысить свой статус, получить новую должность, заняться бизнесом. 10 дом гороскопа отвечает за публичность, и именно в этой сфере Овны смогут развиваться и приумножать накопления в течение всего года. Преуспеть Овны смогут и в сфере образования, став наставниками и учителями, если не побоятся заявить о себе.

Телец

Для Тельцов важным будет 9 дом, связанный с международными отношениями. Это может быть сфера образования, преподавания, рекламы, публикации и дела, связанные юридической практикой. Общение, повышение уровня знаний, зарубежные командировки принесут не только успех и популярность, но и смогут стать источником хорошей прибыли. Не стоит оставлять без внимания и возможность переехать заграницу, сменить статус и начать работу в другой стране.

Близнецы

Соединение планет для Близнецов пройдет в 8 доме, который отвечает за финансы. Удача улыбнется в работе, связанной с продажей, биржей. Финансовые операции важно проводить с полной уверенностью в своих действиях. Кроме того, деньги могут прийти благодаря наследству, а также инвестированию от близких людей: партнеров или родственников. Рассмотреть Близнецам стоит и сферу психологии: преподавание и обучение также будет доходным.

Рак

Соединение планет у Раков пройдет в 7 доме, связанном с окружающими людьми. Разбогатеть получится благодаря партнерству или коллаборации, продаж, а также отношений — как личных, так и деловых. Заработать первый миллион поможет интуиция, а также возможность заключать взаимовыгодные контракты. В седьмом доме любые отношения могут стать источником прибыли, а значит, нужно использовать каждую предоставленную возможность.

Лев

6 дом работы принесет Львам большие деньги в этом году. Это может быть не только бизнес, но и инвестиции в медицину. Львы смогут начать обучение, а затем открыть личный салон красоты, лечебного массажа или иных услуг, связанных с обретением красоты и здоровья. Работа будет всегда, и Львы смогут развернуться, позабыв о неудачах и направив силы на привлечение в жизнь материального изобилия.

Дева

5 дом детей поможет Девам стать богаче. Это может быть подарок от имеющихся отпрысков, а также личная активность в сфере услуг для подрастающего поколения. Деньги могут прийти и от удачного брака. По 5 дому также идет бизнес, который идет от сердца, а еще Девы смогут рискнуть и сорвать куш благодаря ставкам, краткосрочным вложениям или выигрышу как в лотерее, так и в одном из творческих конкурсов.

Весы

Соединение планет у Весов пройдет в 4 доме, который отвечает за недвижимость. Самым популярным источником заработка станет все, что связано с домами и квартирами. Это может быть оказание услуг по дизайну интерьера, строительству, продаже материалов, ремонту. Все, что связано с семейным делом и недвижимостью, принесет доход, если не медлить и приниматься за работу.

Скорпион

Скорпионы должны обратить внимание на все, что связано с умственным трудом. Медийный бизнес, блоги, обучение определенной аудитории, мастер-классы, публичные выступления смогут принести не просто миллион, но и популярность, процветание и высокооплачиваемую работу на долгие годы вперед. Скорпионы смогут сесть за написание книг, а также проявить себя в логистике.

Стрелец

Стрельцам повезет финансово благодаря соединению планет во втором доме гороскопа. Дом денег сулит процветание, и Стрельцам астролог рекомендует ни в коем случае не терять надежды. Не исключено, что жизнь изменится к концу года, когда Стрельцы смогут буквально успеть запрыгнуть в последний вагон поезда и быстро разбогатеть благодаря активности. Обратить внимание стоит на работу, связанную с голосом и телом: стать наставником в тренажерном зале, диетологом, коучем, поднимающим самооценку людей.

Козерог

Плутон и Юпитер соединятся в Знаке Козерога и в первом доме начинаний, а это значит, что заработать миллион в 2020 году будет несложно. Козероги смогут заявить о себе, раскрыть новые таланты и возможности, кардинально поменять жизнь благодаря идее. Астролог рекомендует воспитывать уверенность в себе и не отказываться от смелых задумок. Любые начинания, подкрепленные уверенностью, быстро принесут хорошую прибыль.

Водолей

Соединение планет в 12 доме гороскопа сулит Водолеям прибыль от удаленной работы. Не исключен приток финансов со стороны далеко живущих родственников. Водолеи смогут найти способ разбогатеть, если станут расширять горизонты и посвятят себя самостоятельному бизнесу. Начальники сами себе, Водолеи прекрасно справятся с организацией сотрудников. Прибыль придет и от работы со стариной, если Водолеи захотят заняться антиквариатом.

Рыбы

Влияние соединения аспекта миллионера будет в 11 доме, который связан с работой в сети. Все, что связано с интернетом, принесет Рыбам прибыль. Это может быть сфера блогерства, закупок, посредничества, а также успех в сфере информационных технологий. Золотая жила в 2020 году закопана для Рыб именно во всемирной паутине, и благодаря доступу в интернет можно запросто заработать свой первый миллион.