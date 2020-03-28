Кети Топурия рассказала, как сбросила 17 кг, набранные во время беременности

Вадим Карасев

33-летняя Кети Топурия, как и многие российские звезды, сейчас находится в самоизоляции в связи с пандемией коронавируса. Певица решила воспользоваться освободившимся временем и пообщаться с поклонниками. Звезда ответила на множество вопросов, которые те ей прислали в инстаграме: поделилась мыслями о времяпрепровождении в изоляции и раскрыла секрет стройности.





Скучно, конечно же, когда ничем не занимаешься, но больше скучно от того, что ты не понимаешь, когда это закончится. Проблема в этом, — начала свой диалог с фанатами певица.

Кети поведала, что в связи с карантином немного набрала вес: сейчас она весит 57 килограммов при росте в 171 сантиметр. При этом ее привычный вес — 54 килограмма.





Топурия также призналась, что за время беременности набрала 17 килограммов.

Но по мне не было видно, потому что у меня очень худые ноги и руки. А сбросила я очень быстро, за 2—3 месяца,

— сказала она.Меня очень часто просят раскрыть мой секрет красоты, я всегда говорю, что для женщины главное — сон. Я сплю примерно семь часов, бывает, иногда на гастролях я вообще не сплю,

— добавила Топурия.





Звезда описала фанатам, как питается, и дала советы. Она рассказала, что придерживается белковой диеты, отказалась от сахара и мучного и пьет два литра воды в день. Именно эти правила помогли ей в свое время избавиться от лишних килограммов, набранных во время беременности.

Если я не пью воду, то я не худею. Утром я ем овсяную кашу или творог. Если вы завтракаете раньше 10 часов, то можете себе позволить все, что хотите. Следующий прием пищи в два часа. Суп или вареное яйцо, омлет, творог без сметаны или салат. Только без заправок: майонеза, сладких соусов. Потом перекус в пять-шесть часов — можете позволить себе одно яблоко. На ужин я ем всегда овощи и мясо на гриле или рыбу и овощи. Главное — не пересолить и не жарить. И следить за размером порции,

— порекомендовала певица.