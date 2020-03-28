Кинодайджест: шоу-бизнес, космос и карантин

Вадим Карасев

Пусть пандемия коронавируса и диктует свои правила — а это значит, что кинотеатры закрыты, и индустрия практически встала, — сдаваться синефилы не собираются. Рассказываем о важном, что произошло в мире кино и сериалов за неделю.

1. Кинотеатры — все

Как бы ни хотелось хоть в каком-то материале обойтись без упоминания COVID-19, сделать этого не получится: вирус шагает по миру, устанавливая жесткий карантин в каждой второй стране. Коснулось это и России: массовые мероприятия запрещены, работа кинотеатров приостановлена.

Как отрасль будет восполнять убытки, когда все это закончится, неясно. А сейчас, в режиме самоизоляции, карантина и удаленной работы, стиминговые сервсисы предлагают смотреть кино онлайн. Конечно, атмосферу похода в кино — темный зал, бархатные кресла, 10 минут рекламы и ядовитый запах попкорна у соседа слева — это не заменит, но без впечатлений мы точно не останемся.

О бесплатных доступах к кинобазам мы рассказывали здесь, а сейчас напомним: поддержите индустрию, как только это станет возможным — от нас сейчас зависит, выживет ли она в будущем.

2. Евгений Миронов в роли следователя

В Москве завершились съемки детективного сериала "Пробуждение" с Евгением Мироновым в главной роли.

По сюжету главный герой Павел Мохов переживает трагедию: вместе с семьей он попадает в страшную автомобильную катастрофу. После этого жизнь Павла оказывается разорвана на две параллельные реальности: в одной из них в катастрофе выжил его сын Кирилл, в другой — его жена Светлана. Каждое утро, проснувшись, Павел обнаруживает себя поочередно то в одной реальности — с сыном, то в другой — с женой. Обе реальности настолько убедительны, что герой проживает как бы две жизни: в каждой из них он пытается узнать, кто или что стоит за аварией, чтобы попытаться соединить две реальности воедино.

Режиссером проекта выступил Эдуард Парри ("Маэстро", "Шулер"), а помимо Миронова в сериале снялись также Александр Робак, Руслан Герман, Наталия Вдовина, Яна Сексте, Агриппина Стеклова и другие.





3. Дакота Джонсон в роли ассистентки суперзвезды

В сети появился новый трейлер фильма "Ассистент звезды" (The High Note) с Трэйси Эллис Росс и Дакотой Джонсон в главных ролях. Первая играет певицу-диву, вторая — ее ассистентку, которая мечтает о чем-то большем, чем просто приносить кофе своей начальнице, — например, стать ее музыкальным продюсером.

Карьерные метания и сладкий мир шоу-бизнеса — в российском прокате с 25 июня. Если все не отменится из-за коронавируса,





4. Новые "Белка и Стрелка"

Вышел новый трейлер третьей части анимационной франшизы "Белка и Стрелка". На этот раз звездным собакам предстоит выяснить причины загадочной погодной аномалии у берегов Кубы. Четвероногих героев ждет море приключений и удивительных открытий.

У берегов экзотической страны происходит загадочная аномалия: огромный водяной смерч всасывает воду. Решением высшего руководства Белка и Стрелка отправляются к островам с разведывательной миссией. Лазурная гладь Карибского моря и окутанный тайнами подводный мир встретят старых друзей. Им предстоит пройти череду опасных приключений, которые не только приведут их к разгадке аномалии, но и проверят их дружбу на прочность.

В широком прокате (если все будет хорошо) — 30 апреля 2020 года.



