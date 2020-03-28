Китайский медик рассказал, что еще нужно делать, кроме мытья рук

Алексей Вольцев

Фармацевт аптеки третьей больницы Пекинского медицинского университета Ван Хайин рассказал изданию Хуаньцю шибао, что для защиты от коронавируса недостаточно носить маски и мыть руки.

Он напомнил, что нос — "ворота" дыхательных путей, в нем легко может удерживаться грязь. В полости носа, как пояснил Хайин, есть волосы в ноздрях и многочисленные складки слизистой оболочки, в которых скапливается пыль, микроорганизмы и вирусы.

Фармацевт рассказал, что нужно промывать нос один раз в день сразу после возвращения домой.

"Если вы подвергаетесь воздействию более загрязненной окружающей среды, промывание нужно делать сразу же, как только вы покинете такую среду, также рекомендуется увеличить частоту промываний в день", — пояснил он.