Китайский медик рассказал, что еще нужно делать, кроме мытья рук
Сегодня, 14:14 Алексей Вольцев
Фармацевт аптеки третьей больницы Пекинского медицинского университета Ван Хайин рассказал изданию Хуаньцю шибао, что для защиты от коронавируса недостаточно носить маски и мыть руки.
Он напомнил, что нос — "ворота" дыхательных путей, в нем легко может удерживаться грязь. В полости носа, как пояснил Хайин, есть волосы в ноздрях и многочисленные складки слизистой оболочки, в которых скапливается пыль, микроорганизмы и вирусы.
Фармацевт рассказал, что нужно промывать нос один раз в день сразу после возвращения домой.
"Если вы подвергаетесь воздействию более загрязненной окружающей среды, промывание нужно делать сразу же, как только вы покинете такую среду, также рекомендуется увеличить частоту промываний в день", — пояснил он.
По материалам: ria.ru