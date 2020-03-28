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Комитет Совфеда поддержал расширение полномочий правительства при ЧС

Комитет Совфеда поддержал расширение полномочий правительства при ЧС
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал концепцию внесенного в Госдуму законопроекта, устанавливающего новые полномочия для кабмина во время ЧС и при возникновении угрозы заболевания, представляющего опасность для окружающих, в том числе право вводить режим ЧС на всей территории страны.

"Введение предусмотренных законопроектом мер в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации направлено на защиту конституционных прав граждан, на обеспечение их здоровья. Предлагаемые законопроектом изменения системно взаимосвязаны и обусловлены необходимостью реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV. На основании вышеизложенного комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству поддерживает концепцию представленного проекта федерального закона", - говорится в решении комитета, которое есть в распоряжении РИА Новости.

# Политика
По материалам: ria.ru

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