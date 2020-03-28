Коронавирус в Волгоградской области: все пациенты с COVID-19 изолированы

Вадим Карасев

На прошедшем сегодня, 27 марта ежедневном брифинге озвучены последние данные по коронавирусу в Волгоградской области. На данный момент в регионе зафиксировано уже четыре случая коронавирусной инфекции.

Среди заболевших - житель Камышина, вернувшийся с семьей из Германии. В данный момент мужчина проходит лечение в столице региона. Еще одна женщина заразилась коронавирусом на отдыхе в Турции. В третьем случае инфекция была выявлена у ребенка, чья семья отдыхала в ОАЭ.

По словам руководителя Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Ольги Зубаревой, члены семей заболевших находятся под контролем врачей. Сами заболевшие переносят болезнь в легкой форме, у всех самочувствие удовлетворительное.

В Волгоградской области под особым наблюдением врачей с начала введения противоэпидемиологических мероприятий находились 1329 человек. Сняты с наблюдения 417 человек. В самоизоляции пребывают 912 жителей региона. Госпитализированы 37 человек, из них 6 - дети.

Все, кто находится в самоизоляции, должны оставаться в режиме карантина не менее 14 дней. В случае отрицательного результата теста на коронавирус они вернутся к своей обычной жизни сразу после истечения этого срока.