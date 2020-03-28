Кремль присоединится к акции "Час Земли"

Лидия Мартынова

Кремль традиционно присоединится к глобальной экологический акции "Час Земли": в субботу внешнее освещение официальной резиденции президента РФ будет выключено с 20.30 до 21.30.

"Час Земли" - ежегодная международная акция Всемирного фонда дикой природы (WWF), главная цель которой - формирование ответственного отношения к окружающей среде. Люди, присоединившиеся к акции, в одно и то же время добровольно отключают на один час свет и бытовые электроприборы, а на узнаваемых архитектурных сооружениях разных стран гаснет декоративная подсветка.