Кремль присоединится к акции "Час Земли"
Сегодня, 02:35 Лидия Мартынова
Кремль традиционно присоединится к глобальной экологический акции "Час Земли": в субботу внешнее освещение официальной резиденции президента РФ будет выключено с 20.30 до 21.30.
"Час Земли" - ежегодная международная акция Всемирного фонда дикой природы (WWF), главная цель которой - формирование ответственного отношения к окружающей среде. Люди, присоединившиеся к акции, в одно и то же время добровольно отключают на один час свет и бытовые электроприборы, а на узнаваемых архитектурных сооружениях разных стран гаснет декоративная подсветка.
По материалам: ria.ru