Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Кремль присоединится к акции "Час Земли"

Кремль присоединится к акции "Час Земли"
Кремль традиционно присоединится к глобальной экологический акции "Час Земли": в субботу внешнее освещение официальной резиденции президента РФ будет выключено с 20.30 до 21.30.

"Час Земли" - ежегодная международная акция Всемирного фонда дикой природы (WWF), главная цель которой - формирование ответственного отношения к окружающей среде. Люди, присоединившиеся к акции, в одно и то же время добровольно отключают на один час свет и бытовые электроприборы, а на узнаваемых архитектурных сооружениях разных стран гаснет декоративная подсветка.

# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

Гузеева покинула студию «Давай поженимся!» из-за оскорблений и проклятий невесты
Гузеева покинула студию «Давай поженимся!» из-за оскорблений и
Россия предложила ООН отказаться от торговых войн из-за пандемии Covid-19
Россия предложила ООН отказаться от торговых войн из-за пандемии
Мария Машкова оправдалась за переезд в США
Мария Машкова оправдалась за переезд в США
Таисия Вилкова вышла замуж за режиссера Семена Серзина в разгар пандемии коронавируса
Таисия Вилкова вышла замуж за режиссера Семена Серзина в разгар
Жена заразившегося коронавирусом Лещенко рассказала о его состоянии
Жена заразившегося коронавирусом Лещенко рассказала о его состоянии
Кремль присоединится к акции "Час Земли"
Кремль присоединится к акции "Час Земли"
Гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля
Гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля
Поиски пилота Су-27 в Черном море прекратили
Поиски пилота Су-27 в Черном море прекратили
На рынке США возникли отрицательные цены на нефть
На рынке США возникли отрицательные цены на нефть
В США заразились коронавирусом более сотни тысяч человек
В США заразились коронавирусом более сотни тысяч человек
Комитет Совфеда поддержал расширение полномочий правительства при ЧС
Комитет Совфеда поддержал расширение полномочий правительства при ЧС
Названы сроки возвращения 21 тыс. туристов из Таиланда и Индонезии
Названы сроки возвращения 21 тыс. туристов из Таиланда и Индонезии

Топ на сегодня

Эксперт: страны ЕС "окуклились" в условиях коронавируса
Эксперт: страны ЕС "окуклились" в условиях коронавируса
Правительство может получить право вводить режим ЧС
Правительство может получить право вводить режим ЧС
Рогозин проверился на коронавирус после общения с Лещенко
Рогозин проверился на коронавирус после общения с Лещенко
Рози Хантингтон-Уайтли рассказала о жизни на карантине вместе с Джейсоном Стэтхемом и их сыном Джеком
Рози Хантингтон-Уайтли рассказала о жизни на карантине вместе с
Магазин медицинской одежды «Cameo»
Магазин медицинской одежды «Cameo»

Еще по теме

Российский сегмент МКС присоединится к «Часу Земли»
Мировая акция «Час Земли» пройдет в десятый раз в России
"Час Земли" на Красной площади стал акцией памяти по жертвам ростовской авиакатастрофы
Огни небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг погасили в Нью-Йорке во время «Часа Земли»