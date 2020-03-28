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Любовный гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля

Любовный гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля

Невероятная любовь — это будет далеко не единственная приятная неожиданность, которая предстоит нам в начале апреля. Узнать, какие перемены принесут планеты, поможет любовный гороскоп.

В первую апрельскую неделю влияние планет укажет нам, по какому пути пойти, чтобы стать счастливее в личной жизни. На этой неделе главное — замечать знаки, подсказки и сигналы. Правда, не обойдется и без неприятностей: 5 апреля соединение Юпитера и Плутон поселит хаос во всем, что связано с отношениями, поэтому стоит повременить с разговорами на тяжелые темы, занять место наблюдателя и внимательно следить за происходящим, не давая оценок и не делая выводов.


Овен

Новые эмоции не за горами, и они пригодятся всем Овнам. В браке нотки новизны оживят чувства, а тем, кто только собирается открыть свое сердце, надолго запомнятся первые апрельские свидания. На личном уровне Овнов охватит желание любви, и со временем отношения приобретут то, что им недостает. Главное, не погружаться в уныние, даже если не все гладко: внутренняя уверенность будет очень важна.

Телец

Вселенная предупреждает Тельцов, что любовь к риску и опасности может вызывать серьезные проблемы на этой неделе. Астрологи советуют занять позицию выжидания: не признаваться и не объясняться в чувствах до того момента, пока не наступит твердая уверенность. Свободным Тельцам полезный совет могут неожиданно дать родственники или друзья, так что не стоит пренебрегать их мнением.


Близнецы

У Близнецов появится перспектива значительно улучшить и укрепить духовную связь с любимым человеком, если получится учесть опыт предыдущих отношений. Некоторым одиноким представителям этого Знака судьба принесет подарок в виде встречной взаимности и заинтересованности — эта неделя покажет, кому Близнецы действительно небезразличны.

Лев

Многие Львы в начале неделе поддадутся апрельским переменам и решат изменить что-то в сфере отношений, и это решение благоприятно повлияет на будущее. Однако эксперты сайта dailyhoro.ru советуют проанализировать свое положение максимально беспристрастно: кому-то удачу принесет признание в любви, а кому-то — избавление от токсичной зависимости. В любом случае, важно слушать голос своего сердца, а не советы разума.

Дева

Тайный роман, о котором никто не знает, может стать самым необычным событием, которое произойдет в жизни Дев на этой неделе. Возможно, сейчас захочется остаться вдалеке от любовного потока, но отсидеться в стороне вряд ли получится. На всякий случай астрологи советуют оглядываться по сторонам. В уже устоявшихся отношениях важен комфорт, хотя периоды бурных эмоций будут даже в самых стабильных парах.


Весы

Весам звезды советуют не форсировать события: все идет своим чередом, и апрель многое расставит по своим местам. Лучшие качества людей, рожденных под Знаком Весы, очаруют на этой неделе многих, но прежде, чем бросаться в водоворот чувств, стоит убедиться в любовной совместимости. Семейным людям рекомендуется чередовать любовные дела с собственным развитием, чтобы не погрузиться в иллюзии и мечты о несбыточном.

Скорпион

Согласно астрологическому прогнозу, в начале апреля Скорпионам пригодятся терпение и уверенность в себе. В течение 7 дней возможны ситуации, когда придется продемонстрировать себя с лучшей стороны перед любимым человеком. В связи с этим, лучше заранее подготовиться к показательному выступлению и поправить что-то во внешности — словом, усилить свою привлекательность.

Стрелец

Успех в любви обеспечит способность заинтересовать человека собой. Астрологи советуют добавить немного шарма, привлекательности, открытой улыбки — все это заронит искру чувств у того, на кого будут направлены амурные стрелы. Впрочем, возлагать надежды на страстный роман пока что рано. А вот семейным Стрельцам непредсказуемая смена во внешности поможет привнести в отношения новизну.

Козерог

Козероги на этой неделе могут столкнуться со сложным выбором, вплоть до необходимости поступиться своими принципами: в чем-то уступить, что-то простить, на что-то закрыть глаза. Влюбленным представителям Знака астрологи советуют избегать охлаждения чувств и не пытаться бороться за сердце человека обидами. Важно найти место для романтики и время для сюрпризов, чтобы вызвать приятные чувства и обеспечить симпатию.


Водолей

Представителям Водолея предстоит довольно насыщенная неделя. На повестке — новый роман, страстные чувства, омут интриг. Одинокие Водолеи могут внезапно встретить свою судьбу — например, в командировке или в очереди на кассе. А вот тем, кто находится в крепких отношениях, звезды советуют не рисковать своим благополучием и не допускать, чтобы интриги и волнения лишили пару доверия.

Рыбы

По словам астрологов влюбленным Рыбам на этой неделе крупно повезет. Удача ждет и тех, кто давно находится в браке, и тех, кто находится в поисках или ждет разрешения запутанной ситуации. Все, что требуется сейчас, — быть рядом с близким человеком, так как именно от вашего участия зависит дальнейшее развитие отношений. Предотвратить охлаждение чувств у партнера поможет искренность и нежность, но никак не упреки и желание уязвить человека.

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По материалам: dailyhoro.ru

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