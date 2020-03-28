Лукашенко похвалил Трампа: Быстро сориентировался с коронавирусом

Лидия Мартынова

Нынешняя позиция президента САШ Дональда Трампа в связи с коронавирусом нравится Александру Лукашенко. Об этом белорусский лидер заявил сегодня, 27 марта, во время посещения ОАО «Белгипс», передает пресс-служба президента Белоруссии.

«Александр Лукашенко считает недальновидным, что и в США некоторое время назад было объявлено чрезвычайное положение», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Лукашенко похвалил нынешнюю позицию американского лидера.

«Но Трамп как человек когда-то занимавшийся бизнесом быстро сориентировался, последние его заявления мне очень понравились. Он сказал так: если мы немедленно не вернемся на предприятия и не начнем работать, то от безработицы умрет значительно больше американцев, чем от коронавируса», — отметил белорусский лидер.

Кроме того, белорусский руководитель заметил, что вспомнил Трампа, чтобы подтвердить правильность своей позиции.

«Теперь вы поняли, почему я не закрывал предприятия. Хотя советников было море: закрыть границы, предприятия, всех посадить на карантин. Тогда мною было принято жесткое решение: сажать будем только тогда, когда нужно», — заявил он.

При этом белорусский лидер подчеркнул, что на фоне коронавируса даже в России начато сворачивание производства.

«Мы этим психозом сегодня остановили экономику практически всего мира. Даже Российская Федерация, которая похожа на нас, начала сворачивать свои производства», — сказал Лукашенко.

Вместе с тем президент Белоруссии подчеркнул, что сегодня вся система здравоохранения, правоохранительные органы, спецслужбы работают и занимаются своим делом, обеспечивая безопасность народа.

«На границе и в аэропортах мы всех прибывающих взяли на контроль. Если только обнаруживали хоть одного человека, мы немедленно с помощью милиции, КГБ, видеокамер устанавливали, с кем он контачил», — сказал он.

При этом Лукашенко отметил, что «когда мы увидели, что это завозной коронавирус, надо было реагировать».

«Тогда мною было принято решение (правительство вчера формализовало): на границе ничего не закрывая. А зачем закрывать? Украина границу закрыла, Польша, балтийские государства закрыли, а потом и братья-россияне тоже закрыли эту границу. Хорошо, закрывайтесь, но жизнь то идет, ее не остановишь», — подчеркнул он и напомнил, что Белоруссия выполняет функции по обеспечению транзита международных грузов.

«Мы за это время ни разу не получили ни одной проблемы от водителей этих большегрузов. Ничего не закрывая, но контролируя на въезде и на выезде. То есть мы реагируем по ситуации. Если есть какой-то факт, мы немедленно в этом направлении работаем», — добавил белорусский лидер.

Как сообщало ИА Newstes , в Белоруссии не предпринимается никаких чрезвычайных мер в связи с объявленной пандемией коронавирусной инфекции. Александр Лукашенко неоднократно называл происходящее в мире «психозом» и призывал белорусов не паниковать. 24 марта президент США Дональд Трамп заявил, что считает, что американцам следует вернуться к работе для спасения экономики, несмотря на распространение COVID-19.

«Нам нужно вернуться к работе. Из-за гриппа умирают тысячи людей. И при этом мы никогда не „отключали“ из-за этого страну. Еще больше людей мы теряем в авариях. И мы при этом не просим автопроизводителей прекратить делать машины», — сказал американский лидер, отметив, что страна может потерять больше людей, если окажется в обширной рецессии или депрессии.