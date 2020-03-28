Лунный день сегодня 28 марта 2020 года

Вадим Карасев

Лунный календарь на конец марта обещает успех и благополучие, особенно 28 числа. Астрологи рассказали, что необходимо предпринять сегодня, чтобы вытянуть свой счастливый билет.

Луна в Тельце, и этот день обещает быть непростым. Астрологи советуют приготовиться к резким изменениям. С сегодняшнего дня дела, которые были заморожены в начале марта, начнут оттаивать, а застрявшие финансовые потоки пробьют дамбы и начнут течь так, как следует. Телец любит порядок и четкость, поэтому соберитесь и представьте, что рассчитали свою дальнейшую жизнь, учитывая каждый нюанс. Не оставляйте слепых пятен — пусть все будет расписано конкретно и детально.

Фаза Луны: 4-5 лунные сутки. Сегодня молодая Луна в Тельце склоняет к прагматичности, нетерпению, порядку. Время эффективного планирования и удачных начинаний. Однако деловой азарт может легко перейти в агрессию и желание победы.

Магнитные бури: метеорологи прогнозируют магнитное возмущение. Людям с метеочувствительностью стоит быть аккуратнее.

Благоприятные дела 28 марта:

формирование планов на апрель;прогулки на свежем воздухе;финансовые операции;саморазвитие и обучение;умеренность в усилиях при достижении целей.

Опасности и риски 28 марта:

Домашние дела при Луне в Тельце

переработки вне рабочего времени;погружение в личные драмы;поспешные решения;нерешительность и сомнения.

Сегодня полезно провести материальный ритуал — например, избавиться от вещей, вызывающих неприятные ассоциации. Не помешает устроить влажную уборку, зажечь вместо электричества живой огонь, включить любимый фильм или музыку, особенно если к вечеру почувствуете упадок сил. Также удачным будет планирование. Планы на будущее лучше записать на листок, чтобы не витать в облаках и четче сформулировать запрос для Вселенной.

Деньги и работа в субботу

Будьте готовы к тому, что за вашей спиной могут начать нечестную игру. Репутации это не навредит, но настроение может испортить. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют сохранять спокойствие и невозмутимость, не оправдываясь и никому ничего не доказывая. По финансам: Луна вошла в полосу денежной удачи, а значит, при грамотной политике есть шанс повысить доходы.

Внешний вид по лунному календарю

Цвет удачи в период влияния лунного Тельца — синий. Цвет этот — холодный, и, казалось бы, мало вписывается в пирамиду теплых оттенков-фаворитов весны, но при этом он один из самых популярных в сезоне. Однако, если хочется соответствовать весенней палитре, можно сделать ставку на желтый.

Любовь и отношения в этот день

Особых новинок в личную жизнь Телец не принесет, разве что текущие отношения станут немного серьезнее, а партнеры обретут уверенность и спокойствие. И даже если будут какие-то волнения и неясности, с ними успешно справится Луна, посылающая нам позитивные энергии. Для свободных людей готовятся необычные знакомства. Условия для судьбоносных встреч уже созданы, главное — не пропустить этот момент.

Настроение и здоровье 28 марта

Благодаря Тельцу к нам придет ощущение стабильности и основательности: в работе, творчестве, личной жизни. Мы будем не по-весеннему вдумчиво относиться ко всему, с чем будем иметь дело. Такой серьезный настрой отличным образом скажется на внутренней гармонии.

Сбои в работе организма могут возникнуть на нервной почве, поэтому внимание сегодня стоит уделить психологическому состоянию. Избегайте разговоров о болезнях и ПДД, меньше думайте о несчастьях. Окружайте себя приятными людьми и красивыми вещами. Это станет не только профилактикой нервного срыва, но и мощным средством для преображения и усилия привлекательности.