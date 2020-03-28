Мария Машкова оправдалась за переезд в США

Анастасия Иванова

Мария Машкова и ее супруг Александр Слободяник-младший проживают преимущественно в США, хотя часто бывают и в России. Актрису постоянно критикуют за переезд, ведь ее звездный отец считается одним из главных патриотов страны. Устав от нападок, звезда решила рассказать, почему приняла такое решение.

В последнее время 34-летнюю актрису стали все чаще оскорблять из-за переезда в США. По мнению поклонников, Мария предала не только родину, но и папу, который сегодня является одним из лидеров культурной жизни страны.

Устав от критики в свой адрес, Машкова озвучила причину переезда. Как оказалось, артистка долго и мучительно принимала это решение, но в итоге не пожалела. «У нас с папой разные взгляды на политическую ситуацию в стране и на жизнь в целом. Но это мой папа, я его очень люблю и благодарю за то, что я родилась и стала такой, какая я есть. Мы взрослые люди и живем отдельными жизнями. Папа — это не тот случай, когда люди, близкие с властью, башляют за жизнь дочки и внучек за границей. К сожалению, для меня и к чести для папы. Америка — это выбор моего мужа и мой», — подчеркнула Машкова.

По словам Марии, переезд в США никак не сказался на ее отношениях с папой. Звезда все также продолжает общаться с родителем, хотя им и редко удается встречаться.





Сейчас Машкова находится в Москве. Артистка должна была улететь в США к родным 26 марта, но из-за распространения коронавируса не смогла осуществить планы.

«Наши дети с Сашкой в Лос-Анджелесе, моя мама — в Нью-Джерси, Сашина — в Нью-Йорке, я с братьями, бабушкой и дедушкой — в Москве. Стараюсь сохранять позитивный настрой — концентрироваться на том, что все здоровы. Я люблю Москву, друзей, работу, а муж с 14 лет живет в Америке и привык к другим правилам», — объяснила актриса.

Напомним, что Мария замужем за Александром Слободяником-младшим уже больше 10 лет. Супруги воспитывают двух дочерей, которые получают образование в США.

Мария — единственная наследница Владимира Машкова. Она родилась в первом союзе актера с Еленой Шевченко. Владимир Львович рано стал отцом: когда появилась дочь, ему было чуть больше 20 лет. Студенческий брак не выдержал трудностей. Маша была совсем маленькой, когда родители расстались.

Артистка неоднократно вспоминала о том, что в детстве редко виделась с папой. Владимир много работал: снимался и репетировал в театре. Однако это не помешало ей сохранить хорошие отношения с папой. Сегодня именно он поддерживает наследницу в сложных ситуациях, помогая ей советами.

Фото: Legion-Media, Instagram