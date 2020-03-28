Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан пожертвуют 25 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом

Вадим Карасев

Несколько минут назад 35-летний Марк Цукерберг, один из основателей социальной сети Facebook, сообщил, что он вместе со своей женой Присциллой Чан пожертвует 25 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом.

Мы с Присциллой выделяем 25 миллионов долларов на ускорение разработки методов лечения COVID-19. Мы сотрудничаем с фондом Билла и Мелинды Гейтс и другими организациями, чтобы как можно быстрее выявить наиболее перспективные существующие препараты и определить, какие из них могут быть эффективны для профилактики и лечения коронавируса. Так как эти препараты уже прошли клинические испытания на безопасность, и если они окажутся эффективны, то сделать их доступными будет гораздо быстрее, чем разработать и протестировать новую вакцину. Надеюсь, это произойдет через несколько месяцев, а не через год или больше. Я с нетерпением жду того, что разработает исследовательский центр Therapeutics Accelerator,

— написал он.





Марк Цукерберг и Присцилла Чан

Фонд Билла и Мелинда Гейтс, в свою очередь, пожертвует 50 миллионов долларов исследовательскому фонду, который работает совместно с ВОЗ, правительствами разных стран, секторами экономики и другими организациями.

Вирусы, подобные COVID-19, распространяются быстро, но разработка вакцин и методов лечения для остановки их распространения продвигается медленно. Если мы хотим сделать мир безопасным от вспышек, подобных COVID-19, особенно для тех людей, которые наиболее уязвимы, нам нужно найти способ ускорить исследования и разработки. Нужно, чтобы правительства, частные предприятия и благотворительные организации действовали быстро для финансирования научно-исследовательских работ,

— рассказал главный исполнительный директор Фонда Билла и Мелинды Гейтс Марк Сьюзман.





Мелинда и Билл Гейтс

Наука движется с феноменальной скоростью в борьбе против COVID-19, но чтобы опередить эту эпидемию, нам нужны большие инвестиции для исследований. COVID-19 — чрезвычайно сложный вирус, но мы доказали, что, сотрудничая даже через границы, можем бороться с возникающими инфекционными заболеваниями. Мы должны стремиться активизировать совместные усилия в борьбе с COVID-19 и при этом продолжать добиваться того, чтобы результат нашей работы был доступным для всех людей,

— добавил Джереми Фаррар, директор компании Wellcome, которая также сотрудничает с исследовательским центром.