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Мать Собчак госпитализировали с подозрением на коронавирус

Мать Собчак госпитализировали с подозрением на коронавирусЛюдмила НарусоваФото: Максим Блинов / РИА НовостиПродолжение: Объявлен результат теста матери Собчак на коронавирус

Мать ведущей Ксении Собчак, член Совета Федерации от Тывы Людмила Нарусова была госпитализирована в больницу с подозрением на китайский коронавирус. Об этом сообщает «Пятый канал».

По их данным, женщина обратилась в одну из ведомственных больниц за медицинской помощью, а оттуда ее увезли в больницу в Коммунарке. В настоящее время член Совфеда проходит обследование, у нее взяты мазки на анализ. Как сообщает Telegram-канала Mash, Нарусову привезли в медицинское учреждение днем 25 марта из деревни Горки.

В комментарии RT глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил, что Людмила Нарусова приняла решение самоизолироваться в связи с тем, что общалась с людьми, приехавшими из-за границы.

Ранее дочь Нарусовой, ведущая Ксения Собчак заявляла о том, что в России замалчивается реальная статистика по заболеваемости пневмонией COVID-19, вызванной китайским коронавирусом. К такому выводу она пришла, столкнувшись с отношением медицинских учреждений к людям, которые подозревают, что могут быть заражены коронавирусом.

Нарусова — вдова первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, член Совета Федерации. В феврале она присутствовала на открытии памятника супругу. Церемония прошла на Васильевском острове и была приурочена к 20-летию со дня смерти Собчака. На мероприятии в том числе присутствовали Ксения Собчак и президент России Владимир Путин.

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По материалам: lenta.ru

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