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МИД: более 130 тысяч россиян вернулись из-за рубежа с 20 по 27 марта

МИД: более 130 тысяч россиян вернулись из-за рубежа с 20 по 27 марта

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Более 130 тысяч граждан РФ вернулись на родину за период с 20 по 27 марта, говорится в сообщении МИД России, размещенном в телеграм-канале дипведомства.

«С 20 марта по 27 марта на территорию Российской Федерации вернулся 133 431 гражданин России, в том числе 13 273 человек из стран, с которыми в результате принимаемых мер по нераспространению COVID-19 воздушное сообщение прекращено или ограничено», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

По данным Министерства транспорта РФ, 27 марта из-за рубежа вернулись 13 429 россиян 106 чартерными рейсами. На 28 марта запланировано 92 чартера.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на брифинге в пятницу сообщила о планах ведомства передать соответствующим ведомствам окончательные списки россиян, которые испытывают трудности с возвращением на родину. Она отметила, что для возвращения из-за рубежа россиянам нужно сообщить данные о себе в посольства до 14:00 29 марта.

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По материалам: pnp.ru

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